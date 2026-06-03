衛武營劇場教育成果發表 8校學生讀劇回應時代

衛武營國家藝術文化中心今明2天舉辦「劇場藝術體驗教育計畫」成果發表會，來自高雄、屏東的8所學校學生以聲音、肢體與創作回應社會議題，展現藝術教育帶來的成長與自信。

衛武營表示，「劇場藝術體驗教育計畫」自2019年以來，有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等學校申請，其中國小53所、國中42所、高中職45所，共有220個班級、超過6600位學生參與。計畫透過專業劇場師資進入校園，讓學生在表演中學習表達、思辨與團隊合作。

成果發表中，各校學生透過不同主題展現創意與觀點。國小場部分，岡山國小以劇本討論夢想與未來方向；新甲國小結合教習劇場（T.I.E）與投影設計，將情緒轉化為詩句與舞台表現；福誠國小則以黑色幽默劇本結合在地經驗，展現童趣與創意。

國高中學生則更深入觸及社會議題。五福國中以英文演繹經典文本；文府國中與苓雅國中帶領學生探討女性處境、情感與無家者議題；明正國中以「環頸鴴」意象思考生命選擇與勇氣；樹德家商學生以歌舞形式探討直播文化與網路酸民現象。

衛武營表示，此次讀劇教材主要選自「文學劇本改編工作坊」劇本集「別緻時代」、「動物時代」與「煉愛時代」，並納入「小王子」等世界經典文本，希望透過戲劇讓學生關注女性價值、人與自然關係，以及愛與情感等生命議題，進一步培養觀察社會與表達觀點的能力。

衛武營115學年度「劇場藝術體驗教育計畫」即日起至7月17日開放高屏地區學校申請。