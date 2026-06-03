快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

衛武營劇場教育成果發表 8校學生讀劇回應時代

中央社／ 高雄3日電

衛武營國家藝術文化中心今明2天舉辦「劇場藝術體驗教育計畫」成果發表會，來自高雄、屏東的8所學校學生以聲音、肢體與創作回應社會議題，展現藝術教育帶來的成長與自信。

衛武營表示，「劇場藝術體驗教育計畫」自2019年以來，有嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等學校申請，其中國小53所、國中42所、高中職45所，共有220個班級、超過6600位學生參與。計畫透過專業劇場師資進入校園，讓學生在表演中學習表達、思辨與團隊合作。

成果發表中，各校學生透過不同主題展現創意與觀點。國小場部分，岡山國小以劇本討論夢想與未來方向；新甲國小結合教習劇場（T.I.E）與投影設計，將情緒轉化為詩句與舞台表現；福誠國小則以黑色幽默劇本結合在地經驗，展現童趣與創意。

國高中學生則更深入觸及社會議題。五福國中以英文演繹經典文本；文府國中與苓雅國中帶領學生探討女性處境、情感與無家者議題；明正國中以「環頸鴴」意象思考生命選擇與勇氣；樹德家商學生以歌舞形式探討直播文化與網路酸民現象。

衛武營表示，此次讀劇教材主要選自「文學劇本改編工作坊」劇本集「別緻時代」、「動物時代」與「煉愛時代」，並納入「小王子」等世界經典文本，希望透過戲劇讓學生關注女性價值、人與自然關係，以及愛與情感等生命議題，進一步培養觀察社會與表達觀點的能力。

衛武營115學年度「劇場藝術體驗教育計畫」即日起至7月17日開放高屏地區學校申請。

衛武營 劇場 屏東

延伸閱讀

學生音樂比賽特優團隊 登上國家音樂廳、衛武營

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

兩廳院課程探索人際關係 「勸世三姊妹」成教案

新北國際多元文化語文競賽近千人參與 用歌聲與故事展現文化自信

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

再熱一天！明（4）日天氣維持與今日一樣高溫炎熱，但西南風開始增強，帶來水氣。南部、東南部會有不定時會有短暫陣雨、雷雨。其他地區影響較小，多為多雲到晴，但要留意午後對流發展旺盛，中部以北可能出現短延時大雨。

房子比補助更重要？ 不孕症權威直指年輕人「生存焦慮」是少子化關鍵

政府祭出18項家庭支持措施，但年輕人為何仍不敢結婚生子？生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

一喝牛奶就腹痛衝廁所？ 粉專歸納三大可能原因：禍首恐非乳糖不耐症

許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中...

進食、說話都超痛！嘴破拖2個月沒癒合 新竹男以為火氣大一查竟罹癌

新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌，隨即接受治療。醫師提醒，若口腔潰瘍超過2周未癒合，或反覆發作、範圍擴大，應提高警覺，及早就醫檢查。

首筆碳費近50億元 環團：年底前應公告提升費率

碳費制度今年正式收費，環境部今宣布總計徵收了49.7億元。環團呼籲，若要確保碳費制度穩健運作，除企業承諾的減排量必須落實，碳費費率的調升更是至關重要，今年底前應公告下一期的碳費費率，讓企業提前因應及規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。