中藥「同方不同類」亂象分級制掀論戰 產學研齊籲：顧藥安也得顧產業

中藥該如何管理，才能兼顧民眾用藥安全與產業發展？台北醫學大學衛生福利政策研究中心今舉辦「中藥分級制度與中藥產業發展挑戰研討會」，討論政策規畫、臨床實務、風險評估到產業發展等。與會專家認為，中藥分級制度有其必要性，但如何建立科學化分類標準、釐清專業分工，並避免衝擊產業供應鏈，是制度能否順利推動的關鍵。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰指出，藥品分級制度的核心精神，在於依據藥品風險程度，決定是否需要醫師診斷、藥師指導或可由民眾自行使用。從國際發展歷程來看，藥品分級制度源於避免藥物濫用與保障用藥安全，許多國家已建立處方藥、指示藥與成藥等分類機制。

蘇奕彰說，藥品分級並非為了限制民眾用藥，而是透過風險管理機制，在保障安全的前提下，提升自我照護能力與醫療資源運用效率。未來中藥管理也將朝向更明確的風險分級與轉類制度發展，讓不同風險等級藥品有相對應的措施，建立更科學、更透明且符合國際趨勢的管理架構。

中醫界也提醒，中藥與西藥特性不同，制度設計不能完全套用西藥模式。中華民國中醫師公會全聯會理事張子瑜表示，中醫師肩負辨證論治、處方開立、用藥監督及不良反應通報等專業責任，尤其對高風險或具有交互作用的中藥，更需透過專業診斷與評估把關。

張子瑜以日本漢方制度為例，日本將漢方藥區分為醫療用漢方製劑與一般用漢方製劑，前者須經醫師診斷處方並納入健保給付，後者則可於藥局或藥妝店購買，但仍有藥師提供專業指導。日本經驗顯示，中藥分級管理不只是分類，更需搭配用藥監測與風險管理機制，避免民眾自行用藥造成重複使用或藥物交互作用問題。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會名譽理事長馬逸才指出，近年中藥產業面臨嚴峻挑戰，包括中藥材銷售量持續下滑、中藥商出現世代斷層，以及年輕人投入意願不足等問題。根據統計，國內中藥材進口量已由民國100年的3萬6482公噸降至114年的2萬1724公噸，降幅接近四成。

台灣中藥材高度仰賴進口，超過八成五仰賴中國大陸供應，顯示供應鏈韌性仍有待強化。馬逸才認為，未來制度設計應在用藥安全與產業發展之間取得平衡，避免過度管制造成中藥商生存困難，進一步影響中藥材供應與產業發展。

台北醫學大學藥學系教授王靜瓊表示，目前中藥製劑分類仍面臨不少制度性問題。例如同一處方可能因製程不同，被歸類為處方藥、指示藥或成藥，導致市場上出現「同方不同類」現象。而現行法規對中藥轉類所需的科學證據與技術資料要求，尚不如西藥完整，未來應建立更明確的風險評估原則與審查標準。

王靜瓊認為，中藥分級的核心應回歸風險管理思維，依據適應症、安全性、劑量及民眾是否容易正確使用等因素進行分類。高風險藥品應維持處方藥管理，安全性較高者可列為指示藥，在專業人員指導下使用。至於風險極低且適合自我照護的產品，則可朝成藥方向發展，擴大市場規模。

台北醫學大學衛生福利政策中心主任李伯璋表示，中藥分級制度不只是藥品分類問題，更涉及醫療專業、藥事管理及產業政策的整體布局。在高齡化社會與民眾保健需求增加趨勢下，如何建立兼具科學基礎、臨床實務與產業發展需求的管理架構，是台灣中藥產業升級與用藥安全的考驗。