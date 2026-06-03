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HER2弱陽性乳癌精準治療 讓女性病患重拾健康

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會共同舉辦記者會，盼台灣在HER2弱陽性乳癌的診斷與治療策略上應持續與國際標準接軌、補足健保給付。圖／台灣乳房醫學會提供
中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會共同舉辦記者會，盼台灣在HER2弱陽性乳癌的診斷與治療策略上應持續與國際標準接軌、補足健保給付。圖／台灣乳房醫學會提供

中華民國乳癌病友協會、台灣乳房醫學會今天舉辦「HER2弱陽性乳癌精準治療新未來」記者會，強調面對多變的乳癌細胞，目前有對應的精準新藥可成功克服腫瘤多變的難關，盼能幫助更多正在面臨治療難關的病友及其家人，看見堅持下去的全新希望。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，過去乳癌病理檢測僅有「HER2陽性與陰性」二分法，這種分類限制了醫師的治療策略，也讓許多面臨復發轉移的病友，受限於傳統框架而可能面臨無藥可醫的絕境。

義大癌治療醫院血液腫瘤部內科副院長饒坤銘表示，新一代 ADC 藥物如同搭載導航的精準導彈，它具備了特殊的「旁觀者效應」，不只攻擊標的細胞，還能精準且全面地毒殺周遭生長不均勻的壞細胞。不過新藥還是可能有嘔吐、血小板低下等副作用，要依照醫囑接受治療。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳則表示，目前台灣健保給付仍有缺口，期盼政府能聽見病友的渴望，加速接軌國際趨勢，完善乳癌的精準給付拼圖，讓創新醫療的奇蹟能降臨在每一位需要的女性身上。

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