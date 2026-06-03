民怨「地無三里平」…台首屆鋪面國際研討會 高雄邀7國專家把脈

民眾經常抱怨道路坑洞、反覆開挖，地無三里平！首屆「2026臺灣鋪面研究國際研討會（TIPS 2026）」今天在高雄登場，邀美、日、泰、澳洲、新加坡等七國專家與會，為提升道路品質找解方。

國土管理署署長蔡長展表示，高溫、豪雨及淹水日益頻繁，極端天氣已成交通建設重要挑戰，政府正積極推動人本道路環境及循環經濟應用，希望透過國際研討平台，引進創新技術與管理經驗，提升道路品質與公共安全。

中華民國道路協會理事長陳文瑞表示，面對候及淨零碳排趨勢，道路建設須同步轉型。此次聚焦氣候韌性與創新設計、循環經濟、智慧檢測與人本安全四大核心，盼促成台灣道路工程與國際對接，朝永續路網發展。

公共建設發展協會理事長吳瑞安指道路品質不佳問題複雜，除管道挖掘外，材料使用、施工品質及回收再利用機制都是關鍵因素。尤其台灣屬於亞熱帶氣候，高溫與豪雨對鋪面造成極大考驗，道路不可能永久不壞，即使是水泥路面也會因風化及環境因素產生劣化，如何透過新材料及新工法延長道路壽命，是工程界持續努力的方向。

此次研討會，美國學者在氣候韌性與創新設計方面提出「均衡式配合設計法」，即透過實際抗車轍與抗裂測試取代傳統設計模式，有效提升鋪面耐久性並降低後續維護成本。與會專家也強調，未來道路設計不應只追求高強度，須兼顧極端氣候條件下的韌性表現，以降低淹水及鋪面損壞風險。

循環經濟也是研討焦點，新加坡國立大學研究顯示，回收塑膠可轉化為瀝青改質材料，安全無毒並提升鋪面耐熱性能；泰國清邁大學則將農業廢棄物製成生物炭材料，應用於道路基底與透水層，降低碳排放，更具備固碳效益，為道路工程提供新的減碳途徑。

人本安全與智慧管理方面，日本學者利用心電圖及膚電反應等生理數據，分析駕駛人在路面不平整環境下的壓力反應，將使用者感受納入道路品質評估標準。澳洲及美國專家則分享透過智慧監測系統及連續量測技術，即時掌握鋪面狀況與災害影響，協助道路維護從傳統「損壞後修復」逐步轉型為「預測式養護」。