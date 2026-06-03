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防堵網路賣藥亂象 食藥署擬修「藥事法」主動巡網、重罰違規網路業者

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署預告「藥事法」部分條文修正草案，授權衛福部使用科技技術「主動巡網」稽查違法藥品廣告、販售偽藥或非乙類成藥等情形，若網路業者限期未改善，最高可罰500萬元罰鍰。本報資料照片
衛福部食藥署預告「藥事法」部分條文修正草案，授權衛福部使用科技技術「主動巡網」稽查違法藥品廣告、販售偽藥或非乙類成藥等情形，若網路業者限期未改善，最高可罰500萬元罰鍰。本報資料照片

網路賣藥亂象百出，不少民眾經網購管道，購入未經核可的藥品。衛福部食藥署預告「藥事法」部分條文修正草案，要求網路業者建立自律機制，發現違法販售藥品時應主動限制瀏覽或移除內容，且授權衛福部使用科技技術「主動巡網」稽查違法藥品廣告、販售偽藥或非乙類成藥等情形，若業者未限期改善，最高可罰500萬元，且可連續處罰。

根據食藥署預告的草案內容，本次修正主要針對網路平台違法廣告，及違規販售需藥師調劑、醫師處方的非乙類成藥藥品，或未經核准的偽藥、禁藥等情形，避免對民眾用藥安全造成潛在風險，要求網路業者在知悉或經通知有違法廣告、違規販售非乙類成藥藥品等情事，且違規行為持續時，限制瀏覽或移除相關內容。

草案也納入證據保留機制，要求網際網路業者，如為接獲衛生機關等，得知違規販售藥品情節時，限時於24小時內，應限制瀏覽、移除違規網頁資料，且應保留該網頁資料、用戶相關個人資料及使用紀錄等，至少180日，供司法及警察機關調查。

網路違規案件具即時性及可規避性等特性，有些不肖業者會以更換網域名稱等情形，持續不法販售藥品，修正草案中授權衛生機關，可令網際網路接取服務提供者，限制接取違法資訊，並可請相關單位協助，而網際網路業者若規避、妨礙、拒絕，未於時限內限制瀏覽或移除網頁，或未將網頁資料保留180日，可處罰鍰20萬至500萬元，且可連續處罰。

為提升監管效率，草案明定衛生機關可運用人工智慧（AI）等科技技術，於網際網路主動巡查，並請相關機關，就技術面提供協助，網路業者不得拒絕、妨礙主管機關監管，盼藉此即時掌握違法資訊，並及早因應，強化對廣告、違規販售藥品等案件防制能力。

藥事法 食藥署 網路

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