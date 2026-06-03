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台灣失智人口破38萬大關 動物輔助治療成效佳

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
動物輔療不只針對失智長輩，對語言溝通、人際互動或情緒抒發有困難的特殊族群同樣有益處。圖／新北社會局提供
動物輔療不只針對失智長輩，對語言溝通、人際互動或情緒抒發有困難的特殊族群同樣有益處。圖／新北社會局提供

台灣正式邁入超高齡社會，失智人口破38萬大關，平均每100位65歲以上長者約有8人罹患失智症。面對失智症帶來記憶退化與情緒不穩，新北市社會局日前邀請台灣動物輔助治療專業發展協會分享「動物輔助療癒」，成為失智照護的關鍵，展現毛小孩翻轉高齡照護的溫暖力量。

台灣動物輔助治療專業發展協會常務監事暨名譽理事長陳美麗，過去曾擔任45年的臨床與大學護理師。2003年SARS期間，她為圓母夢攻讀博士，卻在8年修業期間遭逢5位親人相繼病逝、母親失智罹癌的重大打擊。在蠟燭兩頭燒的龐大壓力下，她自身癌症復發、右眼視力幾近失明，更因突發性耳聾導致雙耳重聽與嚴重暈眩，最終遺憾放棄博士學位。

然而，這段低潮卻成為她接觸動物輔療的契機。在母親罹患失智症且藥物治療失效後，陳美麗轉而投身多元非藥物療法研究，克服身體障礙，一路苦讀成為全亞洲第四位資深高級動物輔助治療師。

陳美麗指出，台灣少子化與高齡化趨勢嚴峻，2023年貓狗登記數已超越新生兒近10萬隻，宣告台灣進入「養毛孩比生小孩多」的時代。這群毛茸茸的夥伴，在兼顧動物與人類雙向福祉的前提下，引導至醫療、復健或情緒緩解等情境，能發揮意想不到的療癒效果。

她以美國西雅圖養老院的實習經驗為例，透過撫摸、呼喚及餵食治療犬，能有效刺激長者的認知與肢體能力。許多平時沉默的失智長輩，在看到治療犬後，往往能主動開口說話，甚至重拾過往的生活記憶。

「動物輔療不只針對失智長輩，對語言溝通、人際互動或情緒抒發有困難的特殊族群同樣有效。」陳美麗分享，曾有一名小學三年級仍無法言語的自閉症孩童，躲在遊樂場蛇管內不肯出來。直到治療犬「Q醬」入內陪伴，孩子才放下心防走出蛇管，甚至當場喊出人生第一句話「Q醬」，讓長年輔導的父母與語言治療師驚奇不已。

目前全台灣僅有92隻領有證照的治療犬，而治療貓更僅有「哈波」一隻。陳美麗強調，在少子化與超高齡化的浪潮下，毛小孩不只是家庭寵物，更是失智照顧的重要夥伴。

新北市社會局呼籲，若想了解更多「晚美人生我做主」系列講座資訊，歡迎至社會局臉書粉絲專頁查詢，或電洽(02)2960-3456分機3874。

失智症 理事長

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