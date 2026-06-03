突破日本檢疫卡關台灣鳳梨外銷大躍進 燻蒸率腰斬價格成長

台灣鳳梨以高甜度、高品質聞名國際，「金鑽鳳梨」為外銷主力品種。農業部農業試驗所整合相關單位成立鳳梨品項團隊，針對日本市場面臨的檢疫害蟲、貯運品質及冷鏈管理等挑戰，導入關鍵技術與管理策略，成功突破外銷瓶頸，不僅讓輸日鳳梨燻蒸率大幅下降，也帶動外銷價格穩定成長，榮獲去年國家農業科學獎產業領航類優選。

農試所表示，2021年拓展日本市場，團隊從產地管理、病蟲害防治到採後處理全面介入，至去年底，輸日鳳梨因檢疫問題需燻蒸比率由2023年的35.4％降至16.6％；長途運輸常見果梗霉腐發生率降低至35％。此外，導入無人機智慧施藥技術後，每公頃節省超過3成施藥成本，約新台幣400元。針對過去外銷日本常發生的「黑心」問題，團隊從採收、包裝、海運到通路上架各階段建立完整冷鏈管理系統，透過精準溫度控制，有效降低低溫寒害造成的果肉褐化情形，提升鳳梨外銷品質與市場接受度。

病蟲害防治方面，日本2022年起頻繁檢出檢疫害蟲「紋翅蛾」，導致輸日鳳梨需進行溴化甲烷燻蒸，增加成本影響貨架壽命。農試所研究發現，紋翅蛾及小果腐敗病主要危害期集中在開花階段，因此篩選符合台日農藥殘留規範的防治藥劑，包括大利松、馬拉松及腐絕等，並訂定安全採收期，輔導農民在關鍵時機精準施藥，大幅降低檢疫風險。

團隊積極推動智慧農業升級，建立無人機施藥參數與標準作業模式，輔導全台28家集貨包裝場優化作業流程，增設集塵設備及高壓氣槍，有效清除殘留害蟲及降低污染風險，提升外銷包裝品質與檢疫通過率。

為因應夏季多雨氣候及長途運輸需求，農試所推廣具外銷潛力新品種「台農23號」。該品種具耐雨、耐貯運及櫥架壽命長等優勢，補足現有主力品種在夏季供貨上的限制。台農23號5月取得日本植物品種權登錄（登錄號第31672號），除保障我國育種成果與農民權益，也建立國際市場品種保護機制，防止境外侵權產品流入日本。

受惠於整體品質提升，去年4月至6月鳳梨外銷單價，較2022年及2024年同期分別增加3.7元及4.9元，漲幅達12％至15％。目前台灣鳳梨除穩定供應日本市場外，也持續拓展澳洲、紐西蘭等新興市場。農試所表示，未來將持續深化病蟲害監測與防治技術，推動更具耐運輸優勢的新興外銷品種，並強化產地至包裝場的標準作業流程，全面因應各國檢疫規範挑戰，進一步鞏固台灣鳳梨在國際市場競爭優勢。

「台農23號」（芒果鳳梨）品種特性與日本品種權登錄文件。圖／農業試驗所提供