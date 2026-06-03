快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

一喝牛奶就腹痛衝廁所？ 粉專歸納三大可能原因：禍首恐非乳糖不耐症

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。示意圖／ingimage
許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。示意圖／ingimage

許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中的特定蛋白質有關。

好食課」在臉書粉絲專頁發文，民眾常常將喝牛奶後脹氣、腹痛、拉肚子等反應怪罪給乳糖不耐症，但是造成喝牛奶後身體不適，原因並非只有乳糖不耐症。

粉專指出，造成喝牛奶後身體不適的原因可歸納為三大方向：

可能原因一：對酪蛋白敏感

牛奶中的A1-beta酪蛋白，可能造成部分民眾喝完後出現腸胃不適症狀。

可能原因二：對乳清蛋白敏感

有些人對乳清蛋白中的α-或β-乳球蛋白敏感，因此造成腹瀉。

可能原因三：乳糖不耐症

因乳糖酶不足，導致乳糖無法被消化，容易脹氣、腹痛或拉肚子。

此外，粉專也提到不見得可以透過每天喝牛奶增加乳糖酶，雖然可以透過常喝牛奶讓腸道菌逐漸適應，但仍只能消化少量牛奶。若仍想喝牛奶或乳製品，可選擇A2牛奶，或者飲用前先加熱牛奶。另外也可選擇優酪乳替代牛奶，並先從100毫升開始慢慢嘗試。

不過，若無法喝牛奶如何攝取鈣質與補充蛋白質？本站曾報導，芥藍菜、蘿蔔葉、小白菜等9種蔬菜鈣質含量比牛奶還高，更可透過簡單的方式料理，乳糖不耐症、低醣飲食減重、糖尿病患者、純素者等4種無法喝牛奶的民眾，便可輕鬆攝取鈣質。

另外，橘世代曾報導，除了牛奶外、豆漿也是補充蛋白質的優質選項，除了零膽固醇與低熱量外，豆漿含有牛奶沒有的膳食纖維 與大豆異黃酮。膳食纖維能照顧腸道健康，而大豆異黃酮（植物性雌激素）則有助於緩解熟齡女性更年期 的不適。

牛奶 營養師 拉肚子 蛋白質 豆漿

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了 吳聖宇：下周一起恐連炸10天

典型梅雨真的要來了！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，下周一抵達的滯留鋒面與西南季風構成典型的梅雨滯留鋒環境，全台各地都有可能會出現明顯雨勢，且雨時較長。這波梅雨可能一下就是十多天，梅雨季將接近尾聲，可能在6月19到20日之後告一段落。

要變天了！明起南部雷陣雨周五擴全台 下周一起防豪大雨

再熱一天！明（4）日天氣維持與今日一樣高溫炎熱，但西南風開始增強，帶來水氣。南部、東南部會有不定時會有短暫陣雨、雷雨。其他地區影響較小，多為多雲到晴，但要留意午後對流發展旺盛，中部以北可能出現短延時大雨。

房子比補助更重要？ 不孕症權威直指年輕人「生存焦慮」是少子化關鍵

政府祭出18項家庭支持措施，但年輕人為何仍不敢結婚生子？生殖醫學權威曾啟瑞指出，高房價與居住不穩定，才是當前少子化問題的根源。若無法讓年輕人看見安居希望，再多的生育補助恐怕都只是治標不治本，這已是當今年輕人的集體「生存焦慮」。

一喝牛奶就腹痛衝廁所？ 粉專歸納三大可能原因：禍首恐非乳糖不耐症

許多民眾飲用牛奶後，常會伴隨肚子發脹、疼痛甚至拉肚子等現象，當下多半認定是自身無法耐受乳糖。然而，「喝牛奶後就拉肚子」不一定是乳糖不耐症作祟，也可能與牛奶中...

進食、說話都超痛！嘴破拖2個月沒癒合 新竹男以為火氣大一查竟罹癌

新竹53歲男子嘴破超過2個月，以為只是咬到或火氣大，自行擦藥卻始終未見好轉，甚至進食、說話都疼痛不已，到新竹台大分院就醫後，經切片檢查確診口腔癌，隨即接受治療。醫師提醒，若口腔潰瘍超過2周未癒合，或反覆發作、範圍擴大，應提高警覺，及早就醫檢查。

首筆碳費近50億元 環團：年底前應公告提升費率

碳費制度今年正式收費，環境部今宣布總計徵收了49.7億元。環團呼籲，若要確保碳費制度穩健運作，除企業承諾的減排量必須落實，碳費費率的調升更是至關重要，今年底前應公告下一期的碳費費率，讓企業提前因應及規畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。