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東京返台班機延誤6小時 旅遊達人曝真實困擾：比理賠更麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」分享，自己目前人在東京準備返台的朋友收到通知，下午3點起飛的班機延後至晚間9點。示意圖／AI生成
旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」分享，自己目前人在東京準備返台的朋友收到通知，下午3點起飛的班機延後至晚間9點。示意圖／AI生成

航班延誤時，你是緊張到不行，還是淡定等通知？旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」近日分享，自己有兩位朋友目前人在東京準備返台，其中一人搭乘國泰航空，另一人則搭乘虎航。結果搭乘國泰的朋友已經率先收到延誤通知，原本下午3點起飛的班機，直接延後至晚間9點。

蓋瑞哥表示，雖然符合條件的旅客可能有機會申請航班延誤相關理賠，但真正麻煩的其實是後續交通安排。以這位搭乘國泰的朋友為例，原本抵達桃園後還能轉乘高鐵返回台南，如今確定趕不上末班車，只能改搭客運南下。至於另一位搭乘虎航的朋友，雖然尚未收到正式通知，但已先向飯店延長住宿一天，以免臨時措手不及。

他也提醒，近期若剛好有東京返台行程，應密切留意航空公司公告，若班機異動，相關通知、收據及證明文件都應妥善保留，以利後續處理。同時他也觀察到，身邊不少旅客面對延誤其實相當冷靜，與外界想像中的慌張場面有所不同。

此外，蓋瑞哥也分享過去整理的「一本票」與「兩本票」觀念。他指出，一本票代表所有航段都在同一組訂位代碼內，去回程彼此有先後關係，若去程因天候取消，整張機票通常可免費取消並獲得退款；若回程取消，航空公司則可能提供替代航班，或讓旅客選擇取消機票並自行安排其他班機。

至於兩本票，則是去程與回程分屬不同訂位代碼，彼此完全獨立。即使其中一段航班取消，也不會影響另一段機票效力，旅客必須自行安排替代方案。蓋瑞哥也特別提醒，颱風來襲時，在航空公司尚未正式宣布取消航班前，不建議自行先辦理退票，以免被認定為旅客主動取消，影響後續退費權益。

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