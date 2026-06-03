中年開始悄悄累積？失智非突然發生 醫師曝「記憶正常也有風險」

失智症真的只是高齡化後才會出現的疾病嗎？醫師王峰近日在臉書分享一篇剛登上《Lancet》的研究指出，阿茲海默症的起點可能比多數人想像得更早。研究認為，疾病並非等到年老才突然發生，而是一個從中年便開始悄悄累積、到了晚年才逐漸顯現的長期過程，也讓外界重新思考失智症的發展時間軸。

研究團隊並未鎖定已出現記憶問題的患者，而是從社區中找來上千名50多歲至60多歲、尚未被診斷失智的一般民眾進行追蹤，透過抽血檢測阿茲海默症相關病理訊號，包括類澱粉蛋白與tau蛋白指標。結果發現，依不同檢測標準計算，大約只有4%至15%的中年人達到病理陽性的條件，比例並不算高，也代表一般民眾無須因單一研究結果過度恐慌。

不過研究最令人意外的地方在於，病理陽性者最先出現的變化並不是記憶力下降。研究發現，這些人在認知測驗中，記憶表現與一般人差異不大，但在處理速度與執行功能方面已出現些微落差，例如反應速度變慢、規劃與安排事情的效率下降。換句話說，在真正出現健忘症狀之前，大腦可能已經出現其他較不容易察覺的變化。

研究進一步比對同一批受試者過去五年的資料後發現，病理陽性族群正是未來五年間語文記憶與處理速度退化最快的一群人，風險明顯高於陰性者。王峰指出，這項研究的重要訊息不在於「現在記不記得」，而是在於未來退化的速度是否正在加快。血液檢測的價值，正是希望在記憶明顯衰退之前，提前看見潛在風險。

不過王峰也提醒，這項研究最容易被誤解的地方在於，檢測異常並不等於未來一定會失智；阿茲海默症也正逐漸朝向心血管疾病的預防模式發展，希望在症狀出現前就提早介入；此外，心血管與代謝健康也與大腦長期健康息息相關。他強調，這仍屬早期研究，未來還需要更長時間驗證，但最大的意義或許在於提醒大家，當一個人開始抱怨自己容易忘東忘西時，背後的生物變化可能早已默默進行了數十年。