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偏鄉護理撐住了！台東基督教醫院連兩年護病比幾乎月月達標

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院長年深耕護理人力培育與留才制度，在護理人力吃緊的偏鄉環境中，持續穩定維持三班護病比達標。圖／東基醫院提供
台東基督教醫院長年深耕護理人力培育與留才制度，在護理人力吃緊的偏鄉環境中，持續穩定維持三班護病比達標。圖／東基醫院提供

立法院日前三讀通過「三班護病比」入法條文，將於明年5月起分階段實施。衛福部自2024年3月起推動「三班護病比達標醫院獎勵計畫」，在全台護理人力吃緊情況下，偏鄉醫療體系面臨更大挑戰，其中台東基督教醫院卻連續兩年多來，幾乎每月三班護病比皆達標，並穩定獲得獎勵。

東基醫院護理部主任歐惠容指出，對偏鄉醫院而言，要穩定維持護病比相當不容易，關鍵在於院方早在十多年前就同步啟動「開源與節流」策略，一方面對外建立多元育才管道，一方面在院內強化留才機制，才得以在長期人力壓力下維持穩定運作。

在人才培育方面，東基自2012年護理人力短缺時即啟動與護校建教合作，並設置獎助學金制度，2014年起與馬偕醫護管理專科學校合作擴大培育來源，後續也與慈惠、敏惠等護專及美和、正修等科技大學建立合作關係，提供學生獎助金，畢業後銜接進入臨床服務。

近年更因國立台東大學護理學系設立，東基每年提供5名學生獎助名額，強化在地培育，同時針對員工子女就讀護理系者提供每學期1萬元獎學金，鼓勵在地留才。院方也統計，透過建教合作進入體系者，約有五成在履約期滿後選擇留任，成為護理主力之一。

在留才措施上，院方除提供續約簽約金與久任獎金外，也透過資深護理人員擔任輔導角色，協助新進人員適應臨床工作。新進護理師亦納入「小羊計畫」，由教學與資深人員陪伴減壓，並結合院牧室長期推動的陪伴關懷機制，強化心理支持。

此外，針對輪班制度，院方推動包班制度與自主排班，並提高相關津貼，以提升工作彈性與意願。在工作環境上，也導入多項科技設備，包括電子紙病房資訊系統、AI衛教機器人、病房設備定位系統及智慧消毒設備等，減少護理人員重複性工作與負擔。

歐惠容指出，在台東醫療資源相對不足的環境下，院內仍有護理人員服務超過30年以上，年資5年以上者占逾六成，資深人員在臨床中扮演重要支撐角色。然而挑戰依然存在，包括年輕護理人員留任不易、育嬰復職率偏低，以及新人一年內離職率約兩成等問題，仍是未來努力方向。

她強調，面對三班護病比入法即將上路，偏鄉醫療體系壓力只會更大，如何持續打造友善職場、減輕負擔並吸引人才回流，將是維持醫療量能的關鍵課題。

三班護病比 衛福部 機制

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