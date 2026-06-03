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國外吸麻返台擬吊照 學者：應具體規畫重新考照機制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部著手修法嚴懲毒駕，就算是在國外合法地區抽大麻，返台遭驗出毒品也會被吊照。記者林昭彰／翻攝
交通部著手修法嚴懲毒駕，就算是在國外合法地區抽大麻，返台遭驗出毒品也會被吊照。記者林昭彰／翻攝

交通部著手修法嚴懲毒駕，就算是在國外合法地區抽大麻，返台遭驗出毒品也會被吊照。學者表示，支持交通部加嚴懲處做法，但也建議交通部推動修法時，應更具體規畫重新考照的配套機制。

交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，毒駕罰則從現行的吊扣駕照1至2年，加重為吊銷駕照且3年不得再考；施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，也將吊銷其駕照並限制重新考領，施用第三級、第四級毒品者則吊扣其駕駛執照。

交通部長陳世凱強調，只要確定有吸毒情形，即便沒有駕車，駕照的吊銷與吊扣也都會執行。但外界質疑，若在泰國、加拿大等設置可合法吸食大麻特區的國家嘗試吸食，旅遊返台後，在半衰期內被驗出毒品反應而遭吊照，恐過於嚴厲。

台北城市科技大學助理教授李奇嶽說，正面肯定且支持交通部嚴懲的做法，旅行社也不會鼓勵遊客去特區體驗抽大麻活動；他認為，愛玩愛體驗的人很多，對於成癮的人來說，這樣的規定嚇阻效果不大，也不會影響其他國人前往泰國旅遊的意願，畢竟泰國還有其他體驗活動。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨認為，不至於影響旅客出國意願，因為大麻不會是吸引旅客主要造訪的原因，且民眾應該要自負後果，規定加嚴擋不住為了抽大麻而出國的人。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，毒駕所造成的傷亡相當嚴重，因此他贊同交通部針對毒駕採取從嚴處理的方向，但也認為無論是吊銷或吊扣駕照，後續都應搭配更完整的矯正與輔導機制；未來駕駛人在重新考照前，應先完成相關矯正程序，而交通部也應提出具體且完善的配套措施。

李克聰指出，目前外界有質疑，在部分國家吸食大麻屬於合法行為，民眾返國後的影響可能較輕微，但若一律採取吊銷或吊扣駕照的嚴格處分導致剝奪其駕駛權利，建議交通部在推動修法的同時，應更具體、周延規劃重新考領駕照的配套機制。

李克聰表示，對於被吊銷或吊扣駕照者，應提供明確的矯正、評估及重新取得駕駛資格的程序，讓民眾有機會依照規定恢復駕駛權利，也能提高遵守相關規範的意願。

針對國外對於大麻管控規範不同，若是民眾近期在國外合法吸食後回台，但因大麻在體內殘留時間比一般毒品長，未來該如何認定？交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，很多行為在國外合法，但是在國內如果不合法的話，基本上就是要遵守台灣的法律。

陳世凱 大麻 駕照

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