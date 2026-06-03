戒含糖飲14天會怎樣？營養師曝6大變化：味覺重設、體重也下降

天氣炎熱，加上台灣飲料店林立，不少人每天都會來上一杯手搖飲消暑解渴。不過，含糖飲料喝多了，不只增加熱量攝取，也會影響味覺與飲食習慣。營養師蕭瑋霖在粉專「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」發文指出，若能戒掉含糖飲料兩週，身體可能會出現6大變化。

蕭瑋霖表示，戒掉含糖飲料後，最明顯的改變之一，就是體重可能在前兩週開始往下掉。不過，這並不是因為身體突然大量燃脂，而是「每天多的那 200–500 大卡液體熱量消失了」，整體熱量攝取下降，體重自然有機會跟著減少。

其次，味覺也會慢慢改變。蕭瑋霖指出，「味覺的甜味閾值是可以重設的」，只要約14天，就可能開始覺得以前愛喝的飲料太甜。到了第三週，若再喝一口過去最喜歡的含糖飲，甚至可能會覺得甜到喝不下去，這並不是口味完全改變，「是你的大腦重新校準了」。

蕭瑋霖也提到，戒含糖飲料後，許多人會發現口渴時喝水真的比較解渴。因為含糖飲料往往無法真正補充身體需要的水分，喝完後可能還會想再喝，「你可能從來沒有認真試過只喝水」。

此外，下午想吃甜食的頻率也可能降低。蕭瑋霖表示，少了含糖飲料造成血糖波動，「甜食渴望的頻率降低」，對控制零食攝取也有幫助。

除了健康上的變化，戒飲料也能省下一筆可觀開銷。以一杯飲料50至100元計算，「15天省的不是小數目」。

蕭瑋霖表示，當一個小習慣被改變後，其他飲食習慣也可能跟著調整。

此外，營養師李婉萍曾分享「讓珍奶變健康的方法」。第一招，大杯變中杯，熱量直接少200大卡；第二招，奶精換鮮奶，增加蛋白質，熱量直接少一半，還能減少添加物風險；第三招，糖度變無糖，珍珠本身就又蜜糖，牛奶也有甜味。