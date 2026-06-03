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剛剛好的自然Q彈！醫美品牌首度跨界手搖飲，「再生美學」成日常體驗

聯合線上／ 林啟芬

隨著醫美觀念成熟，「自然年輕感」成為大家追求的狀態！全球首創CaHA微晶球品牌 「Radiesse 再生針」攜手「水巷茶弄」推出期間限定跨界活動，以Q彈的寒天晶球為靈感，呼應CaHA微晶球光滑圓潤的產品特色，傳遞再生美學的理念－打造更好的自己，自然耐看不饅化！

今年６月凡於門市購買「寒天愛玉」或「寒天愛玉小紫蘇」任一品項，即可獲得再生宣言杯套；若在6月12日當天14:00後於門市完成社群互動打卡，即可兌換免費指定飲品一杯。品牌希望透過生活化、輕鬆的互動，讓大眾認識以CaHA微晶球為核心的再生美學概念，了解現代匿齡應該由內而外都呈現自然優雅的年輕感。

Radiesse 再生針攜手「水巷茶弄」，以趣味形式讓大眾認識以CaHA微晶球為核心的再生美學概念。 攝影：Dean
Radiesse 再生針攜手「水巷茶弄」，以趣味形式讓大眾認識以CaHA微晶球為核心的再生美學概念。 攝影：Dean

再生美學走入日常，重新定義「自然Ｑ彈感」

為何選擇「寒天愛玉」作為跨界主角？關鍵就在於寒天愛玉所帶來的視覺與味覺印象 – 再生針的再生因子CaHA 微晶球類似寒天，大小一致光滑圓潤，溫和地啟動新生；而愛玉就像再生針中的CMC凝膠快速修飾，富有彈性、滑嫩且充滿支撐感的口感，呼應了 Radiesse 再生針 所強調的「支撐」與「自然感」，讓「再生」不只是醫美名詞，而是一種更貼近日常的美感語言。

隨著近年審美趨勢轉變，消費者對醫美的期待，已從過去追求立即且明顯的改變，轉向更在意整體結構比例與協調，「看起來有精神、狀態更好，但不容易被發現做了什麼」的高級精緻感。

Radiesse 再生針和水巷茶弄讓再生美學更親民，直接體驗「自然Ｑ彈感」。 攝影：Dean
Radiesse 再生針和水巷茶弄讓再生美學更親民，直接體驗「自然Ｑ彈感」。 攝影：Dean

讓年齡只是數字，自然Q彈的秘訣就是比例結構剛剛好

再生針是德國百年莫氏醫學美容 Merz Aesthetics旗下品牌，全球首創 CaHA 微晶球，不刺激不發炎不饅化，並以結構美學為核心，打造狀態更好的自己！快速有感「哪裡凹針對哪裡」的美學觀念早已過時，如今更注重個人特色與整體協調性，不過度追求，高級自然地維持在自己最好的狀態，也讓再生針成為高度討論的熱門療程。

品牌指出，再生針已於全球85個市場使用超過 22 年，通過美國 FDA、歐盟 CE、台灣 TFDA 核可，是一套跨年齡長期可信任的再生方案。觀察到不少消費者的需求，不再追求模板化的明顯改變，再生針於北中南推出客製化療程，優化個人特色，並維持長期穩定、高級自然的狀態。

自然耐看不饅化！再生針以結構美學為核心，再生剛剛好的年輕感。 圖／莫氏提供
自然耐看不饅化！再生針以結構美學為核心，再生剛剛好的年輕感。 圖／莫氏提供

Radiesse 再生針聯名水巷茶弄　6/12 當天完成打卡指定飲品再贈一杯

再生針此次特別以跨界方式走入日常生活，期望透過飲品、社群互動與生活體驗，讓更多人輕鬆傳達當前醫美市場＂自然再生＂最新概念。

本次活動自6月1日至6月30日，凡於水巷茶弄門市購買「寒天愛玉」或「寒天愛玉小紫蘇」，即可獲得品牌再生宣言杯套。此外，再生針和水巷茶弄特別加碼， 6月12日當天14:00 後前往門市，購買指定飲品後，拍照上傳再生宣言至 Facebook 或 Instagram，並依活動規則留言指定內容，向店家出示畫面，即可兌換免費指定飲品一杯。

一日限定活動資訊一次看：
• 活動時間： 2026 年 6 月 12 日下午 2 點起
• 活動門市： 全台水巷茶弄門市（國道服務區除外）
• 指定飲品： 寒天愛玉、寒天愛玉小紫蘇
• 參與方式： 購買指定飲品後，上傳再生宣言於個人 FB 或 IG 打卡照片並留言指定內容，活動期間出示畫面即可兌換免費指定飲品一杯
• 活動限制： 每位消費者／每個帳號限兌換一次；每間門市限前 50 名，數量有限，依各門市實際供應為準。

首度跨界聯名 - 再生針和水巷茶弄讓「再生美學」成日常體驗。 攝影：Dean
首度跨界聯名 - 再生針和水巷茶弄讓「再生美學」成日常體驗。 攝影：Dean

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