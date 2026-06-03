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台鐵售票獎金看得到吃不到！工會：賣近300萬元車票也領不到

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
產工披露不少在台鐵工作十年以上的員工都不曾領過此獎金。圖／台鐵產業工會提供
產工披露不少在台鐵工作十年以上的員工都不曾領過此獎金。圖／台鐵產業工會提供

台鐵為鼓勵售票員工設置售票獎金，依照不同車站等，計算個人與車站的積點排名，名列前茅者，每季最多可多領4千元作為獎勵。然而近5年該獎金發出率竟掛蛋！全台上千名售票員工，每月售出數十萬、百萬的金額，卻沒人領過這筆獎金。許多在台鐵服務10年的員工，對這筆獎金只聞樓梯響，新進員工更是從未聽過。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，過去台鐵設置「售票績效考核獎金辦法」，以積點排名方式每季核算，積點較高者給予1千元至4千元不等之獎金，以鼓勵員工協助旅客進行同車換位，或單趟行程中換乘其他等級列車之異級乘車購票。但該辦法卻在2011年後就沒修正，隨著電子票券興起、紙本售票減少，員工積點難以達到辦法設定之底線。

以今年四月某特等站售票狀況來看，排名第一名的員工共售出4150張車票、總金額高達297萬餘元，個人積點卻只有84點。依照現行規範要求，特等站員工個人季積點要達到650點以上才能另給2千獎金，等於單一員工一個月至少得賣出約800萬的車票才可能達成。

此外，辦法還規定車站平均積點達一定點數，名列前茅之員工，不設個人積點底線，就能領取1千元至4千元不等獎金。然現行規範最低車站積點為191點，以上述同車站來說，該特等站四月平均積點僅有12點。

朱智宇指出，長達15年的舊規範，讓這項激勵政策完全被束之高閣。呼籲台鐵應該調整規章，並將電子票證服務的勞務算入積點當中，例如儲值TPASS等。

產工強調，台鐵總經理馮輝昇自公司化後，不斷強調要激勵員工，既然要激勵，希望台鐵公司拿出實際作為。對此問題台鐵公司表示沒有回應。

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