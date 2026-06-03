利菁吃氂牛大餐緊急送醫？ 醫：牛肉只涮10秒 小心細菌下肚

藝人利菁近日在新疆旅遊期間，傳出因食用牦牛肉後出現上吐下瀉、急性腸胃炎症狀，引發外界關注。昕新智慧診所院長朱光恩提醒，肉品若未充分加熱，可能暗藏細菌與病毒風險，嚴重時甚至可能導致脫水、休克，免疫力較差者更可能出現重症。

民眾吃火鍋、燒烤時喜歡追求牛肉鮮嫩口感，甚至習慣「涮個幾秒就入口」，朱光恩說，肉類在運送、保存或處理過程中，若溫度控制不當，容易滋生細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等。另外，諾羅病毒等病毒性病原體也可能透過食物傳播，引發急性腸胃炎。

朱光恩表示，民眾常認為牛肉三分熟、五分熟最美味，但從食品安全角度來看，肉品未完全煮熟仍存在感染風險。尤其火鍋店常見的現切牛肉片厚薄不一，即使只需短時間加熱即可變色，也不代表已達到安全溫度。

「不要只看表面變色就急著吃。」朱光恩建議，肉品下鍋後應確認已完全變色、不再出現生肉色澤，最好能在沸騰湯底中持續加熱15至30秒以上，再食用較安全。除了牛肉外，生蛋、生魚片及未熟透的禽肉、豬肉，也都可能成為病原菌傳播媒介。

「慢性病患者更要提高警覺，忌攝取生食。」朱光恩說，洗腎病人、糖尿病患者、心血管疾病患者，以及肝硬化、腎功能不佳等免疫力較弱族群，一旦感染細菌性腸胃炎，病情都會比一般人更嚴重，甚至可能引發敗血症等併發症。

不過，吃完火鍋拉肚子也不一定都是腸胃炎。朱光恩指出，火鍋湯底的油脂含量較高，加上麻辣鍋、重口味醬料刺激腸胃，若是膽結石、膽囊疾病、慢性胰臟炎等患者，食用後也可能出現腹瀉症狀。

如何區分單純吃太油與感染性腸胃炎？朱光恩表示，如果只是短暫腹瀉數次，沒有其他不適，多半與飲食刺激有關。但若同時出現惡心、嘔吐、發燒、畏寒、全身痠痛、食欲不振等，感染性腸胃炎的可能性偏高，應盡速就醫評估。

除了注意食物是否煮熟，良好衛生習慣也是預防腸胃炎的重要關鍵。朱光恩建議，落實飯前洗手、飲食前使用酒精消毒雙手，並注意飲水與餐具清潔。尤其夏季氣溫動輒超過30度，細菌繁殖速度大幅增加，更要避免長時間放置食物。