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中央砸逾110億元改善道路品質 董建宏：人本設計應以行人優先

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
內政部次長董建宏出席「2026美樂地公園暨道路人本論壇」進行專題演講。內政部提供
內政部次長董建宏出席「2026美樂地公園暨道路人本論壇」進行專題演講。內政部提供

內政部次長董建宏3日出席台中市政府舉辦的「2026美樂地公園暨道路人本論壇」時表示，道路不只是交通空間，更是居民生活與城市記憶的重要場域。未來將持續推動人本街道設計，以行人安全與需求為優先，同時兼顧自行車、大眾運輸及地方產業發展，打造更宜居友善的城市環境。

董建宏指出，推動人本街道的核心在於重新思考空間分配，讓街道回歸以人為本的初衷。他以台中中央公園「飛行美樂地特色遊戲場」為例，透過整體規劃與地景設計，打造兼具安全、趣味與共融的遊憩空間，不僅提供孩童更好的活動場域，也讓民眾享有更舒適的休憩環境。

他表示，中央近年透過「生活圈道路系統建設計畫」、「提升道路品質2.0計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」等，已投入超過110億元經費，系統性改善人行環境，逐步建立以行人優先為核心的道路系統，並推動全齡共融街道設計。

此外，政府也同步提升公園綠地及生活環境品質，打造更多親子休憩空間，展現全齡共融與人本設計的政策成果。

內政部表示，此次論壇結合人本交通、全齡友善、韌性防災及「15分鐘生活圈」等議題，展現中央與地方在都市治理方向上的一致性，盼透過交流凝聚共識，共同打造讓民眾安心行走、自在生活的城市環境。

論壇大合照。內政部提供
論壇大合照。內政部提供

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