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今年首季旅館房價平均3101元…漲1.5％ 觀光署：8成旅館更便宜
國旅房價頻遭國人批評，但交通部觀光署分析，今年第1季整體住宿人次為1821.8萬人次，2025年1775.8萬人次，成長約2.59％。房價部分，今年第1季旅宿業平均房價為3101元，較去年同期3054元，增加47元，漲幅約1.5％，主要是電價、人力及食材成本等營運成本因素影響。
觀光署指出，今年首季旅館業總家數為3396家，雖較去年同期減少17家，房間數仍維持穩定供給在19.8萬間的水準。2026年第1季旅館業總住客人次達1821.8萬人次，2024及2025年同期分別為1741.7萬及1775.8萬人次，呈現連續3年成長趨勢。
觀光署署表示，目前旅宿市場仍以國旅需求為主要支撐，2026年第1季本國籍住客達1309.1萬人次，占整體住客人次71.9%，反映國旅市場逐漸朝多元化及深度化發展。
房價部分，2026年第1季旅館業平均房價為3101元，與去年同期3054元相比，增加47元、漲幅約1.5%，價格成長趨於平緩，
觀光署分析，從市場分布來看，約有8成的旅館房價低於整體平均水準。顯示旅館業者也持續依不同旅客需求，提供多元住宿產品與價格選擇；部分旅客則更加重視住宿品質與特色體驗，進一步帶動精緻化及特色型旅館市場發展。
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