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瑪莎合體告五人、韓國獨立天團HYUKOH！「潮台北」8月登場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北流董事長梁序倫（右3）說，今年邀集超過60家海內外音樂品牌與產業單位、超過100位國際產業人士與創作者參與。記者邱書昱／攝影
北流董事長梁序倫（右3）說，今年邀集超過60家海內外音樂品牌與產業單位、超過100位國際產業人士與創作者參與。記者邱書昱／攝影

台北TRENDY TAIPEI 將於8月22日到9月6日登場，主辦方台北流行音樂中心今公布首波表演卡司記者會，台灣包含楊乃文、陳嫺靜、告五人及五月天瑪莎限定組合，韓國部分則是HYUKOH，日本人氣團體ATARASHII GAKKO!。台北市副市長林奕華到場，她說，扣緊演唱會經濟、產業趨勢與城市行動三大核心。

今年策展團隊由TMEX 策展領航員黃韻玲，以及音樂唱作人范曉萱、五月天 Mayday 瑪莎、顏社 KAO!INC.主理人迪拉胖、物子巡演工作室 WOOZI STUDIO、Taiwanese Waves 創辦人嚴敏、Good Show Lab 創辦人劉柏君共6位。

同時，6位也一起公布首波13組卡司橫跨亞洲，包含台灣部分由華語搖滾女王楊乃文、入圍金曲獎新人陳嫺靜、策展人之一的范曉萱與所屬樂團100% Mavis，以及享譽國際的布拉瑞揚舞團。另外，天團告五人也將與瑪莎驚喜合作。

國際部分，韓國獨立天團HYUKOH，日本人氣團體ATARASHII GAKKO!及爵士女伶Ann Sally，印尼則由重金屬團體Voice of Baceprot (VOB)、迷幻The Melting Minds，馬來西亞部分則是東南亞華人 S.A.C。

董事長梁序倫說，今年持續以兼具產業交流與大眾參與的B2B2C國際平台為定位，並以「科技」與「永續」為今年度亮點主軸，透過場域資源與策展能量，串聯音樂產業上、中、下游資源，預計邀集超過60家海內外音樂品牌與產業單位、超過100位國際產業人士與創作者參與。

梁序倫說，國際音樂廠家最在意是演出、媒合，這次預計將做到500場媒合、國際論壇，以及Open Stideo電台等，同時探索AI、新興技術與產業創新如何拓展音樂創作與展演形式，並關注音樂產業回應環境與社會永續的更多可能。

副市長林奕華表示，「潮台北」是緊扣著演唱會經濟、產業趨勢與城市行動三大核心，不只是將大型場館的演唱會經濟，更延伸至街區巷弄的 Live House 與各個角落，產業也持續搭建與國際接軌的橋梁，透過重量級國際論壇講者與舉辦創業匯聚。

今年策展團隊由TMEX 策展領航員黃韻玲，以及音樂唱作人范曉萱、五月天 Mayday 瑪莎等人領航。記者邱書昱／攝影
今年策展團隊由TMEX 策展領航員黃韻玲，以及音樂唱作人范曉萱、五月天 Mayday 瑪莎等人領航。記者邱書昱／攝影

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