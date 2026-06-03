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影／伊波拉病毒疫情升溫 石崇良至桃機視察邊境防疫並公布新政策

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
移民署國境事務大隊說明入境查驗及聯防通報機制。記者黃仲明／攝影
移民署國境事務大隊說明入境查驗及聯防通報機制。記者黃仲明／攝影

世界衛生組織（WHO）於5月17日宣布剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉病毒感染疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件，為確保我國邊境整備及防疫應變量能，衛生福利部部長石崇良今天上午親赴桃園國際機場，實地視察機場檢疫措施及跨機關聯防運作情形。

石崇良抵達桃機後，先至二航廈管制區內的發燒篩檢站聽取邊境應變整備簡報，並實地了解各項第一線邊境檢疫作業，隨後至證照查驗處，由移民署國境事務大隊說明入境查驗及聯防通報機制，流程結束後在機場發表談話。

石崇良表示，伊波拉病毒是致死率非常高的傳染病，全球的死亡率從50％到90％都有，目前沒有疫苗、也沒有卻切的治療藥物。為防範境外移入風險，啟動我國邊境監測防疫及醫療應變作為，所以自6月2日零時起，暫停核發剛果民主共和國及烏干達居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境，暫行措施為期90天；但排除4類人道對象。

此外，今天開始至6月30日止，於台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，針對具剛果民主共和國（DRC）及烏干達旅遊史之「無症狀」國人及入境旅客，入境時除開立自主健康管理敬告單外，提供免費採檢，採檢屬自願性質。由檢疫官穿戴適當防護裝備，於具HEPA設備的採檢室採「全血」5ml，實施期間視國際疫情狀況滾動檢討。

石部長呼籲，目前剛果民主共和國(DRC)與烏干達兩國之旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」，請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區；並請入境旅客應配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，依規定回報健康狀況，如有疑似伊波拉病毒感染，出現發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等狀況，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。

石部長提醒，違反上述規定者，得依傳染病防治法第69條第1項第1款，裁罰新台幣1萬至15萬元罰鍰，請民眾務必配合，共同維護國內防疫安全。

伊波拉病毒疫情持續升溫，衛生福利部部長石崇良（右）及疾管署長羅一鈞（左）至桃機視察。記者黃仲明／攝影
伊波拉病毒疫情持續升溫，衛生福利部部長石崇良（右）及疾管署長羅一鈞（左）至桃機視察。記者黃仲明／攝影

衛生福利部部長石崇良（左二）今天至桃園國際機場視察，於管制區內聽取邊境應變整備簡報。記者黃仲明／攝影
衛生福利部部長石崇良（左二）今天至桃園國際機場視察，於管制區內聽取邊境應變整備簡報。記者黃仲明／攝影

石崇良（右二）實地了解第一線邊境檢疫作業。記者黃仲明／攝影
石崇良（右二）實地了解第一線邊境檢疫作業。記者黃仲明／攝影

伊波拉病毒 石崇良 伊波拉

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