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這縣恙蟲病拉警報！累計18例確診 包含16鄉鎮市…離島也中鏢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣已累計18例恙蟲病確定病例，且病例已遍及全縣16個鄉鎮市，包含綠島與蘭嶼，顯示疫情分布範圍廣泛。圖／台東縣衛生局提供
台東縣已累計18例恙蟲病確定病例，且病例已遍及全縣16個鄉鎮市，包含綠島與蘭嶼，顯示疫情分布範圍廣泛。圖／台東縣衛生局提供

隨著氣溫上升、戶外活動增加，恙蟲病疫情在台東持續升溫。根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，截至今年5月31日，台東縣已累計18例恙蟲病確定病例，且病例已遍及全縣16個鄉鎮市，包含綠島與蘭嶼，顯示疫情分布範圍廣泛。

衛生局指出，恙蟲病在台灣全年皆有病例發生，但通常自4月起明顯上升，並於6至7月達到感染高峰。由於台東地區擁有豐富山林、草地及步道環境，正是恙蟎容易孳生與活動的場域，戶外接觸風險相對較高，提醒民眾務必提高警覺。

衛生局說明，恙蟲喜愛草叢及樹林的環境，尤其是老鼠多的棲地，而台東地理環境多山多叢林，恙蟲自然多，一旦人員經過並接觸草叢，便可能遭附著叮咬而感染，成為高風險區域；恙蟲病是由帶有「恙蟲病立克次體」的恙蟎幼蟲叮咬所引起感染。

典型症狀包括突發性高燒、畏寒與頭痛，部分患者在叮咬處會出現無痛性的黑色焦痂，並可能合併淋巴結腫大；發燒約一週後，身體軀幹會出現紅色斑狀皮疹，並逐漸擴散至四肢。

衛生局提醒，防治恙蟲病應落實「三撇步」：進入草叢環境時應穿著淺色長袖衣褲、長筒襪並將褲管紮入襪內，加強身體遮蔽；裸露皮膚應塗抹含DEET、Picaridin或IR3535成分的合格防蚊藥劑；離開草叢後應立即沐浴並更換衣物，降低恙蟎附著機率。

衛生局強調，台東為恙蟲病好發地區，民眾從事登山、農作或野外活動時務必做好個人防護，一旦出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知草叢接觸史，以利醫師及早診斷與治療，避免病情惡化。

恙蟲喜愛草叢及樹林的環境，尤其是老鼠多的棲地。圖／台東縣衛生局提供
恙蟲喜愛草叢及樹林的環境，尤其是老鼠多的棲地。圖／台東縣衛生局提供

恙蟲 台東 衛生局

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