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首季旅館平均房價3101元 8成低於平均水準
交通部觀光署今天公布最新統計，今年首季旅館平均房價為新台幣3101元，較去年同期成長1.5%；從市場分布來看，約有8成的房價低於整體平均水準。
交通部觀光署今天發布新聞稿，公布旅館業（觀光旅館及旅館）市場統計，今年首季總家數3396家，雖較去年同期微幅減少17家，房間數仍維持穩定供給19.8萬間的水準。
觀光署指出，在價格表現方面，房價主要因電價、人力及食材成本等營運成本因素影響，115年第1季旅館業平均房價為3101元，與去年同期3054元相比漲幅約1.5%，價格成長趨於平緩。
觀光署表示，若從市場分布來看，約有8成的旅館房價低於整體平均水準，顯示旅館業者持續依不同旅客需求，提供多元住宿產品與價格選擇。
住用率方面，觀光署說，根據台灣旅宿網統計，113到115年第1季住用率，分別為49.29%、51.61%及53.11%，連續3年成長。
以住客人次分析，觀光署指出，115年第1季旅館業總住客人次達1821.8萬人次，113及114年同期分別為1741.7萬及1775.8萬人次，也是連續3年成長；目前旅宿市場仍以國旅需求為主要支撐，115年第1季本國籍住客達1309.1萬人次，占整體住客人次71.9%，反映國旅市場逐漸朝多元化及深度化發展。
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