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首次碳費入帳近50億 半導體業貢獻逾4成…第2、3名曝光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
碳費申報繳費首年，全台240家（461廠）共繳交49.7億元，以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。環境部長彭啓明表示，沒有企業緩繳，展現國內各大企業實踐減碳承諾。記者杜建重／攝影
碳費申報繳費首年，全台240家（461廠）共繳交49.7億元，以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。環境部長彭啓明表示，沒有企業緩繳，展現國內各大企業實踐減碳承諾。記者杜建重／攝影

我國進入排碳有價時代，今年已完成收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業。環境部今公布初步統計結果，461廠（240家企業）全數完成繳費，總額達49.7億元。其中，以半導體業123廠占比最大，貢獻了22億元，占碳費總額的44.4%。

環境部分析各行業別碳費繳納情形，以電子業（含半導體、印刷電路板、液晶面板及其他電子零組件製造業等）191廠，繳費金額最高約占50%，其次依序則為石化業118廠，占20%，電力業23廠占14%、鋼鐵業47廠占9%，與其他行業82廠，占比7%。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，總共有402廠的自主減量計畫經環境部核定，其中有64廠是以附表一行業別指定削減率為指定目標，適用優惠費率A（50元／公噸CO₂e）；338廠是以附表二技術標竿指定削減率為指定目標，適用優惠費率B（100元／公噸CO₂e），這402廠的自主減量計畫，初估至2030年可減碳達4745萬噸。

檢視整體減量措施，有123件、占比4.4%為轉換低碳燃料，達到的減量成效最高，有2631萬噸、占比55.4%。473件、17%選擇改善製程，減量成效估1718萬噸，占比36.2%，提升能源效率則有1809件、65%，減量成效為164萬噸，使用再生能源有376件、占比13.5%，初估減量232萬噸。

她解釋，最終碳費金額比原本預估的45億稍高，主要是部分企業送自主減量計畫後，因去年產能太好，排放量超出預估值，因此改回繳交一般費率。

蔡玲儀表示，未來碳費的收入將依氣候變遷因應法第33條規定，經由溫室氣體管理基金管理會討論後，專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，管理會初步同意規畫20億補助事業單位、地方政府進行溫室氣體減量及調適工作，5億元作為淨零轉型貸款利息補貼及信用保證，2億元配合國發會推動氣候公正轉型計畫等，近期將提出相關補助辦法。

環境部長彭啓明說，按市價成本，一噸碳的價格是3000到6000元，雖然今年碳費只收49億多，但以市價估算所創造的價值，達1500億到3000億。

他表示，半導體業貢獻了22億的碳費，這代表半導體產業發展好，相對也必須負擔較多的減碳責任，至於外界對收取碳費恐怕導致傳產通膨的疑慮，就現在看來，碳費對我國的房價、民生物價幾乎沒影響。

針對環團盼提高碳費費率，彭啓明說這是我國第一次收碳費，先求有、再求好，現行高碳洩漏風險行業打兩折，按規畫將定期調整，未來碳費價格也會逐漸往上走，這是國際趨勢。他表示，年底將啟動「總量管制及排放交易制度(ETS)」平台測試，優先由排碳量高的企業操作學習碳交易，最終要讓碳定價回歸真實市場價格，但強調是讓前面有能力的企業先行，不是全面來做。

碳費 半導體 環境部

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