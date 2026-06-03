防堵伊波拉疫情！石祟良：自這2國入境無症狀旅客 4機場免費採檢

世界衛生組織（WHO）5月17日宣布，剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉病毒感染疫情，已構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。衛福部長石崇良今天上午赴桃機視察，宣布6月3日至30日，包括台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，提供兩國入境無症狀旅客免費採檢。

石崇良今視察桃園機場邊境檢疫聯防作業，聽取邊境應變整備簡報，並至發燒篩檢站等處了解各項第一線邊境檢疫作業，另由移民署國境事務大隊說明入境查驗及聯防通報機制。

石崇良說，考量非洲兩國伊波拉疫情及病毒特性仍有不明之處，且該疾病初期症狀多具非特異性易輕忽，為防範境外移入風險，加強邊境監測，及早發現病例，以啟動我國防疫及醫療應變作為。

經6月2日專家會議建議，宣布自6月3日起至6月30日止，於台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，針對具DRC及烏干達旅遊史之「無症狀」國人及入境旅客，入境時除開立自主健康管理敬告單外，提供免費採檢。

石崇良說，採檢屬自願性質，由檢疫官穿戴適當防護裝備，於具HEPA設備之採檢室採「全血」5ml，實施期間視國際疫情狀況滾動檢討。至於自上述流行地區入境且「出現症狀者」，各港埠已建置後送就醫機制，將由合約醫院進行醫療診察，並由邊境相關機關及機場公司協助快速通關。

石崇良呼籲，目前剛果（DRC）與烏干達兩國旅遊疫情建議等級為第三級「警告」（Warning），請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區；並請入境旅客應配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，依規定應每日由「民眾主動E回報系統」回報健康狀況。

石崇良提醒，如有疑似伊波拉病毒感染症狀，包括發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。石部長提醒，違反上述規定者，得依傳染病防治法，裁罰1萬至15萬元罰鍰。