借58萬給陌生單親媽開早餐店！親戚一句話感動律師：看到聖潔光輝

律師蘇家宏近日分享一段暖心故事，他的一名親戚得知「朋友的朋友」是一位單親媽媽，為了撫養2名孩子，需要58萬元頂下一間早餐店維生，便詢問是否可以借錢協助。蘇家宏回憶過往經驗，自己借錢給別人常常「有去無回」，若真要借，就要有「這筆錢沒了」的心理準備。沒想到親戚隔天仍決定出手相助，原因讓他感動直呼「我突然看到聖潔的光輝」。

蘇家宏2日在臉書發文，一位親戚日前問他，「可不可以借錢給他的朋友的朋友」，對方是一名單親媽媽，需要58萬元頂下一間早餐店，希望靠著店面收入養活一家人。

蘇家宏坦言，自己一開始想要分析故事真假，但轉念一想，這筆錢畢竟是親戚自己的錢，那名單親媽媽也不是他的「負擔」，因此請親戚問清楚狀況，自行決定。隔了一天，親戚表示決定出借58萬元，希望蘇家宏能「義務」幫忙準備借款契約，理由是「反正我目前不缺錢」，與其把錢放在銀行，不如拿去幫助有需要的人。

蘇家宏聽完相當感動，覺得這位親戚「心地超級善良」，讓他「突然看到聖潔的光輝」，原來單純想要幫助別人是不需要理由的。他除了義務協助處理借款契約，同時提醒親戚，一定要以銀行匯款方式匯入對方帳戶，避免現金交付，並建議簽本票作為擔保，以確保雙方的法律權益。

他表示，希望單親媽媽能順利經營早餐店，3年後準時還錢，「未來，兩個善良的人都有正面的人生故事」。不少網友也留言祝福，「你朋友很善心，給別人機會，希望單親媽媽加油，生意興隆」、「希望這位單親媽媽是個厚道的人，也祝她早餐店順利賺錢」、「暖心律師的出發點就是暖心」。