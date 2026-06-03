快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

雨期將至…氣象署：天氣2階段變化 下周降雨機率高注意劇烈天氣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
雨期將至，天氣兩階段變化。圖／中央氣象署提供
雨期將至，天氣兩階段變化。圖／中央氣象署提供

雨期將至，天氣兩階段變化。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，高溫炎熱的天氣持續一段時間，接下來的大氣環境漸漸要改變了，建議民眾，趁現在天氣還穩定的時候，預先疏通溝渠、檢查排水設備，以因應接下來容易下雨的一段時期。

今天各地高溫炎熱，氣象署表示，明天起南方來的水氣漸漸增加，周五前後台灣附近會是環境比較不穩定的區域，其中可能有低壓系統發展，並通過台灣附近。這個低壓系統的強度、路徑都還有很大的不確定性 ，氣象署密切關注發展，留意最新天氣預報。

氣象署表示，低壓系統離開後會稍微有個空檔，但是到了下周一至14日，台灣附近的環境會更不穩定。西南季風帶來的暖濕空氣更多，同時還有鋒面系統來到台灣附近，將迎來降雨機率高、要特別注意劇烈天氣的1周。由於大氣環境瞬息萬變，目前看起來整體的趨勢是愈來愈容易下雨，但是確切下在哪裡、下多大、要下多久，還需要一段時間的觀察和評估。

高溫 氣象署

延伸閱讀

南海低壓醞釀漸活躍 颱風論壇：西南季風影響 中南部降雨機率增

今晴熱飆36度 周五低氣壓通過南台灣 下周關注滯留鋒面威脅

南部終於要下雨了 粉專曝南海低壓明起通過台灣 下周滯留鋒影響更顯著

今熱飆39度極端高溫 吳德榮：梅雨滯留鋒+西南季風漸成形 周五起變天

相關新聞

南海低壓明晚通過南台灣 粉專曝成颱機率…周五影響最劇烈

南海低壓明晚靠近，注意發展動態。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，南海季風低壓正逐漸發展中，整體環流雲系相較昨天膨脹不少，有機會在未來12小時內成為熱帶低壓。由於副熱帶高壓明天開始逐漸減弱，在高壓導引下，將朝東北移動，速度逐漸加快，預計明天夜晚至周五清晨期間，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域繼續北上。󠀠󠀠

病友家屬登聯合報頭版致謝北榮 院長陳威明回應了

台北榮總對病人的醫療服務無微不至，今天有病人家屬在本報頭版刊登感謝啟示，謝謝北榮對病患父親的照顧。其中，特別感謝高齡醫學中心主治醫師曾崧華、家庭醫學部主治醫師李易錚，仁心仁術對父親細心的照顧。

首次碳費入帳近50億 半導體業貢獻逾4成…第2、3名曝光

我國進入排碳有價時代，今年已完成收取史上第一筆碳費，徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業。環境部今公布初步統計結果，461廠（240家企業）全數完成繳費，總額達49.7億元。其中，以半導體業123廠占比最大，貢獻了22億元，占碳費總額的44.4%。

1顆30元！苗栗看守所客家肉粽熱銷 今年預訂突破7萬顆

法務部矯正署推動「一監所一特色」，鼓勵矯正機關結合在地產業發展特色自營產品，苗栗看守所客家肉粽成為端午節熱銷商品，將高牆內的勞動力轉化為具生產力的社會資源，習得一技之長，看見轉變契機，為收容人鋪設一條通往重生的道路。

防堵伊波拉疫情！石祟良：自這2國入境無症狀旅客 4機場免費採檢

世界衛生組織（WHO）5月17日宣布，剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉病毒感染疫情，已構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。衛福部長石崇良今天上午赴桃機視察，宣布6月3日至30日，包括台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，提供兩國入境無症狀旅客免費採檢。

台東焚風出沒！台南玉井38.4度 2縣市今慎防極端高溫

各地天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台南玉井38.4度，其次是台東縣大武37.8度、台東縣土坂37.6度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。