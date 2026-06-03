雨期將至…氣象署：天氣2階段變化 下周降雨機率高注意劇烈天氣

雨期將至，天氣兩階段變化。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，高溫炎熱的天氣持續一段時間，接下來的大氣環境漸漸要改變了，建議民眾，趁現在天氣還穩定的時候，預先疏通溝渠、檢查排水設備，以因應接下來容易下雨的一段時期。

今天各地高溫炎熱，氣象署表示，明天起南方來的水氣漸漸增加，周五前後台灣附近會是環境比較不穩定的區域，其中可能有低壓系統發展，並通過台灣附近。這個低壓系統的強度、路徑都還有很大的不確定性 ，氣象署密切關注發展，留意最新天氣預報。

氣象署表示，低壓系統離開後會稍微有個空檔，但是到了下周一至14日，台灣附近的環境會更不穩定。西南季風帶來的暖濕空氣更多，同時還有鋒面系統來到台灣附近，將迎來降雨機率高、要特別注意劇烈天氣的1周。由於大氣環境瞬息萬變，目前看起來整體的趨勢是愈來愈容易下雨，但是確切下在哪裡、下多大、要下多久，還需要一段時間的觀察和評估。