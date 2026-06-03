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影／碳費首徵達49.7億 半導體業123廠繳22億居冠

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
碳費申報繳費首年，環境部上午舉行記者會說明結果，環境部長彭啓明表示，461廠全數如期繳交，總金額達49.7億元，展現國內各大企業實踐減碳承諾。記者杜建重／攝影
碳費申報繳費首年，環境部上午舉行記者會說明結果，環境部長彭啓明表示，461廠全數如期繳交，總金額達49.7億元，展現國內各大企業實踐減碳承諾。記者杜建重／攝影

碳費申報繳費首年，環境部上午公布首年申報結果，全台240家（461廠）共繳交49.7億元，以電子業繳費金額最高，其中又以半導體業為大宗，123廠繳費約22億元。環境部長彭啓明表示，461廠全數如期完成繳交，沒有企業緩繳，碳費繳費總金額達49.7億元，不僅是我國碳定價機制迎來歷史性的關鍵里程碑，同時也展現國內各大企業實踐減碳承諾，與政府攜手邁向2050淨零排碳的決心。

根據環境部統計，依據《碳費收費辦法》規定，收費對象共計461廠（合計240家企業）均繳費完成，總額達49.7億，其中以半導體製造業繳費22億居冠。環境部長彭啓明強調，目前碳費對民生物價及房價影響有限，並未出現外界所擔憂的通膨效應。

環境部分析各行業碳費繳納情形，其中以電子業（含半導體、印刷電路板、液晶面板及其他電子零組件製造業共191廠）繳費金額最高，約占50％，其次依序是石化業（118廠）20％、電力業（23廠）14％、鋼鐵業（47廠）9％，與其他行業（82廠）7％，所有廠商碳費皆全數繳清，並未有緩繳及分期情況。

碳費申報首年，環境部上午公布首年申報結果，由部長彭啓明（右）與氣候變遷署長蔡玲儀（左）一同說明企業<a href='/search/tagging/2/碳排' rel='碳排' data-rel='/2/237781' class='tag'><strong>碳排</strong></a>情況與碳費繳納結果。記者杜建重／攝影
碳費申報首年，環境部上午公布首年申報結果，由部長彭啓明（右）與氣候變遷署長蔡玲儀（左）一同說明企業碳排情況與碳費繳納結果。記者杜建重／攝影

碳費 減碳 環境部 彭啓明 淨零 碳排

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