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不是為了處罰 內政部：7月檢討測速照相點位

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部表示，今年7月後將針對全國所有固定式與區間測速點位通盤檢討。圖／聯合報報系資料照
內政部表示，今年7月後將針對全國所有固定式與區間測速點位通盤檢討。圖／聯合報報系資料照

立法院內政委員會今邀內政部針對「我國測速照相設備設置標準及精進作為」進行專題報告。內政部報告中強調，測速照相設備的設置應回歸交通安全管理本質，非以處罰為目的，並將落實「交通工程改善優先」原則，避免在隱蔽或速限驟降路段執法，另今年7月後將針對全國所有固定式與區間測速點位通盤檢討。

執行成效部分，內政部統計，截至今年5月31日止，全國測速執法點登錄計1880處，其中地方政府建置1654處，警政署直屬機關226處。全國超速違規取締件數由民國112年313萬7732件，降至113年277萬7736件，114年再降至264萬4849件、115年1至4月計99萬8386件。

內政部表示，警政署今年2月9日修正「取締一般交通違規作業程序」，要求警察機關在規劃交通安全作為時，必須優先評估交通工程（如標誌、標線、號誌）的改善效果，唯有在綜合改善後仍無法有效降低事故風險時，才能設置測速照相設備。

內政部指出，為確保執法合理性，現行1880處測速點將採取動態管理模式，警察機關每半年會依據路口事故件數、死傷人數及執法成效等5項因素進行綜合檢視。若某點位設置超過3年且肇事率已降至零時將移除，確保執法資源集中於真正的高風險路段。

內政部報告指出，根據統計，速度管理已初步達成成效，114年全國超速違規取締件數較112年減少近50萬件。在生命安全防護上，114年區間測速周邊的A1類重大死亡交通事故較112年大幅下降44.4%，顯示速度管理對於預防重大事故具備顯著效果。

針對民眾關注的執法透明度，內政部指出，已要求移動式測速必須嚴格遵守公告標示距離，且警政署已於今年5月起，針對全台超速取締件數前十名的點位展開專案會勘，預計於今年7月後，將針對全國所有固定式與區間測速點位進行通盤檢討。

內政部強調，測速照相設備的設置、調整及汰除，均以降低交通事故風險及維護用路人安全為核心目的，並避免設於隱蔽或速限驟降等易生爭議路段；既有點位將每半年檢視事故變化及執法成效，依實際交通安全需求調整，確保測速照相設備發揮交通安全管理功能。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳針對「我國測速照相設備設置標準及精進作為」進行專題報告。記者潘俊宏／攝影
立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳針對「我國測速照相設備設置標準及精進作為」進行專題報告。記者潘俊宏／攝影

測速 警政署 立法院 內政部

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