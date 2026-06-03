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南海低壓明晚通過南台灣 粉專曝成颱機率…周五影響最劇烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
南海低壓明晚靠近，注意發展動態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
南海低壓明晚靠近，注意發展動態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

南海低壓明晚靠近，注意發展動態。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，南海季風低壓正逐漸發展中，整體環流雲系相較昨天膨脹不少，有機會在未來12小時內成為熱帶低壓。由於副熱帶高壓明天開始逐漸減弱，在高壓導引下，將朝東北移動，速度逐漸加快，預計明天夜晚至周五清晨期間，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域繼續北上。󠀠󠀠

是否有成颱可能性？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南海低壓在往台灣靠近的過程中，仍有稍微增強的空間。是否進一步成為颱風，目前看來難度很高，主要原因在於發展的時間有限，便通過台灣南端。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在低壓靠近、通過期間，台灣周邊水氣豐沛，大氣環境不穩定，各地多雲到陰天，不定時短暫陣雨或雷雨，尤其中、南、東部降雨時間較長、頻率較高，局部地區需留意間歇性較大雨勢及間歇強陣風。低壓實際路徑也將影響降雨分布，穿越南部上空或通過巴士海峽，所造成的雨區位置與雨量差異甚大。󠀠󠀠

至於影響最明顯的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五白天，會是這個低壓系統影響台灣天氣最明顯時刻，有安排戶外活動或工作的民眾，務必多留意天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

南海 颱風

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