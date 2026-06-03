環境部公布2024國家碳排放清冊 能源部門排放量首次低於基準年

環境部今公布最新「國家溫室氣體排放清冊」，我國2024年溫室氣體總排放量扣除碳匯量後，淨排放量為251.404百萬公噸CO₂e，不僅較基準年2005年減少6.59%，也較2023年減少1.92%，連3年穩定下降。這次也是溫管法實施以來，清冊部門首度全低於基準年排放量，能源部門更較基準年減少1.07%，首見負成長。

環境部氣候變遷署組長溫育勇說，這次的清冊數據在「排放減量」與「經濟結構轉型」上，呈現出三大具體實績。首先，根據聯合國環境規劃署（UNEP）報告，2024年全球溫室氣體排放量仍呈增加2.3%，相較之下，我國2024年總排放量及淨排放量均較前1年下降，其中總排放量年減1.76%、淨排放量年減1.92%，顯示近年減量措施已逐步發揮成效，且台灣的減碳趨勢優於全球平均。

再者，經濟成長與碳排放持續脫鉤。溫育勇說，若以2005年為基準，2024年我國實質GDP於近20年間已成長93.13%，但二氧化碳排放密集度同期下降48.59%，顯示經濟成長與碳排放間的關聯性已逐步降低。另依全球碳計畫(GCP)「2025全球碳預算報告」分析，全球僅35個經濟體呈現經濟成長與碳排放脫鉤趨勢，台灣名列其中之一。

溫育勇表示，這次清冊的4大部門排放量首次全部低於基準年，尤其是占全國溫室氣體排放逾9成的能源部門（涵蓋能源、製造營造、運輸、住商及農林漁牧等燃料燃燒類別），2024年排放量247219千公噸CO₂e，相較2023年減少2.07%，較2005年減少1.07%，是「溫管法」實施以來，能源部門首次低於基準年排放量。其中，製造業與營造業減幅最顯著。

除能源部門排放量相較於於基準年減少1.07%，工業製程及產品使用減少了28.46%，農業減少25.21%，廢棄物則減少72.47%。

至於非二氧化碳排放量增加，環境部氣候變遷署署長蔡玲儀解釋，非二氧化碳包括含氟氣體、甲烷等，主要半導體業越來越多，N2O、含氟氣體用量增加，因此整體的非二氧化碳排放量占比略為增加，但仍在使用總量管制範圍內。

彭啓明說，國家減碳目標為2030年溫室氣體排放量相較基準年減量28±2%，明年此時才會公布2025年數據，但就目前推估減量數字9%，跟最初規畫的10%有些微差距，可能無法達標，主要是去年經濟成長率大好，企業賺錢雖更願意投入減碳，但同時也會大舉擴廠，用電量隨之增加，消長間會變怎樣還說不清楚，但大致預估去年數字會接近9%。

他坦言，2030年目標要達標，還有20%要減，是相當大的挑戰，尤其光電環評去年修法後，光電業者進入急凍期，加上離岸風電發展稍慢、美國退出「聯合國氣候變化綱要公約」等，目前世界各國雖不至於倒退停止減碳，但確實有一些務實調整，環境部也會陸續提出減碳策略，期待以多元彈性的方法因應不確定因素，台灣目前仍在穩定減碳的軌道上，只是屆時會是減量低標的26%還是高標30%，無法確定。