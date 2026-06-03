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台北藝博會與COMPUTEX跨界合作 畫廊協會：台灣不僅是科技供應鏈節點

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
林宏信「行草系列」，透過變異與裂解的影像，重新詮釋自然景觀、生命流動與感知經驗，形成關於科技與觀看方式的深度對話。圖／中華民國畫廊協會提供
林宏信「行草系列」，透過變異與裂解的影像，重新詮釋自然景觀、生命流動與感知經驗，形成關於科技與觀看方式的深度對話。圖／中華民國畫廊協會提供

COMPUTEX 2026昨天盛大開展，而主辦台北國際藝術博覽會的中華民國畫廊協會也首度與COMPUTEX跨界合作，以「Art Connected：藝術連線」 為核心主題，於台北南港展覽館一館、南港展覽館二館及世貿一館三大展區同步亮相，呈獻6名台灣藝術家的跨域創作。畫廊協會表示，期望藉由「Art Connected」主題，讓國際觀眾看見台灣不僅是全球科技供應鏈中不可或缺的節點，更是一座充滿創作能量、文化厚度與跨域整合能力的藝術現場。

畫廊協會表示，此次次策展以「連線」為出發點，回應科技時代中人與人、產業與文化、虛擬與實體之間密不可分的交織關係。透過生成藝術、數位互動與繪畫等多重媒材，藝術作品轉化為展場中的動態介面，向來自全球的科技決策者與潛在藝術收藏愛好者，展現台灣在當代藝術領域深厚的人文底蘊與跨域整合動能。

以王新仁《植徑集－共生之鍊》為例，作品以高達500公分的數位巨型柱體呈現，邀請全球科技人現場掃描QR Code扮演「數位園丁」。透過即時演算法將觀眾的數位軌跡轉譯為交織生長的藤蔓，開創一件持續生成、不可複製的「集體共生實驗」。

而林宏信的「行草系列」，則透過變異與裂解的影像，重新詮釋自然景觀、生命流動與感知經驗，形成關於科技與觀看方式的深度對話。

藝術家 中華民國 COMPUTEX

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