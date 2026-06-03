父母吵架恐更傷孩子…長庚研究：「家庭壓力」是預測青少年輕生關鍵因子

台灣青少年自殺率逐年攀升，近期已成為青少年第二大死因，僅次於「事故意外」；桃園長庚與英國倫敦國王學院等單位進行為期10年的跨國研究，追蹤2000名青少年的心理壓力，發現在多種壓力中，「家庭壓力」是預測青少年萌生輕生意念，最具關鍵預測因子，該研究於今年三月刊登於國際知名醫學期刊「刺胳針精神醫學」（The Lancet Psychiatry）中。

桃園長庚醫院精神科助理教授級主治醫師陳姵蓉，與英國倫敦國王學院精神、心理與神經科學研究院團隊，追蹤德國、法國、愛爾蘭及英國共2161名青少年長達10年，探討生活事件累積與自殺意念之間的關聯。

團隊針對14至23歲青少年，在不同成長階段反覆評估其過去一年所遭遇的生活事件，內容涵蓋家庭、意外事故、人際困擾、自主性發展、違規行為、親密關係及搬遷等七大面向，總計有39個項目，並依據生活壓力累積程度分為高、中高、中低及低四種軌跡群組。

結果發現，生活壓力累積最高的青少年族群，追蹤各個階段出現輕生意念的比例始終最高，約介於8%至13%之間，且明顯高於其他組別。

陳姵蓉說，過去臨床實務在評估輕生風險時，多聚焦於童年創傷、霸凌或重大生活打擊。但研究顯示，日常生活中如果反覆出現「家庭壓力」，同樣也會在無形中侵蝕青少年的心理健康。因此，研究發現「家庭壓力」成為判斷青少年未來輕生與否，最具影響力的預測因子。

陳姵蓉說，家庭壓力包含「父母婚姻衝突」、「親子關係惡化」、「家庭經濟困境」等，對青少年輕生意念的解釋力道，不僅高於其他單一類別，甚至光是計算家庭面向所導致的壓力，就超越其餘六大生活面向壓力的總和；成年後，即使排除童年虐待或重大創傷經驗，這項關聯仍然存在。

陳姵蓉說，這項發現提醒社會大眾，許多青少年出現輕生的意念，並非突如其來，大多是源自於長期累積的家庭壓力所致。

將該項研究比對台灣近年青少年自殺率的結果，據統計，台灣15至24歲青少年自殺率從2014年每10萬人口5.1人，上升至2021年的9.6人，2023年更達約10.7人。陳姵蓉說，分析此次研究與台灣的社會趨勢，兩者高度一致，家庭衝突、人際壓力、課業適應及生活變動等看似平凡的日常事件，都是青少年心理困境最早出現的警訊，但也最容易被家長與師長忽略。

陳姵蓉說，當家庭面臨離婚、經濟變故、搬遷或重大生活改變時，家長應主動與孩子溝通，透過開放且不帶批判的對話，協助青少年理解與適應變化，避免情緒長期累積。

桃園長庚醫院副院長葉集孝表示，青少年心理健康與自殺防治已成為全球重要公共衛生議題。這項研究登上國際期刊，不僅展現台灣醫師參與國際頂尖研究的實力，也為青少年自殺防治提供新的科學證據。未來除了持續強化校園心理支持系統外，也應將家庭環境與家庭壓力納入例行風險評估，建立完善的心理健康安全網。

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