擺脫「洗腎王國」惡名 立院厚生會籲：設國家級腎病專案辦公室

台灣洗腎人口超過9萬人，透析發生率及盛行率更長年高居全球第一，每年約新增1.2萬名透析患者。面對沉重的腎臟病負擔，立委劉建國國會辦公室、立法院厚生會及厚生基金會今成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並提出「2026國家慢性腎臟病防治政策建言書」，籲政府應將「降低新發透析人數」納入國家健康政策核心KPI，推動國家級慢性腎臟病防治策略，從早期發現、積極治療到長期追蹤管理全面介入，降低民眾走向洗腎的風險。

厚生基金會執行長陳柏同說，台灣末期腎病（ESRD）現況，依2022年統計，每百萬人口發生率539人、盛行率3806人均為全國最高。依慢性腎臟病現況，2024年總就醫人數達77.1萬人，急性腎衰竭及慢性腎臟病健保支出也高達592億元。

慢性腎臟病防治政策促進委員會召集人劉建國說，近年新發透析人數雖趨於持平，但下降速度仍不足以緩解負擔。政府應成立國家級腎病專案辦公室，訂定中長期目標。

慢性腎臟病防治政策促進委員會主委、高醫附醫腎臟內科主治醫師黃尚志強調，台灣透析發生率與盛行率仍居全球前段，若能將防治重心前移，以「降低新發透析人數」為核心KPI，在慢性腎臟病早期即介入風險管理與疾病控制，將更有機會延緩病程惡化、降低進入透析的風險。

立法院厚生會長陳菁徽說，慢性腎臟病早期多無症狀，成人健檢應逐步導入UACR檢測，補足僅以尿蛋白試紙推估風險的限制，讓高風險族群能更早被辨識並銜接追蹤。

國衛院前研究員溫啟邦於2008年發表於「The Lancet」研究指出，台灣CKD盛行率達11.9%，但受檢者認知率僅3.5%。國衛院國家高齡暨健康福祉研究中心執行長許志成說，民眾對疾病與共病風險認知仍不足，且慢腎患者新藥使用比例仍偏低，政策應強化疾病識能、數據監測與治療可近性。

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，基層醫療是慢性腎臟病早期發現、持續追蹤與長期管理的重要入口，政府應透過專責辦公室協助監督與落實，建立基層與專科清楚的分工與轉銜機制，促進雙方有效合作。

彰濱秀傳醫院副院長李文欽指出，臨床仍可見患者轉診至醫院時腎功能已明顯惡化，錯失早期介入時機；現行 Early CKD P4P轉診獎勵機制單次僅200點，誘因仍有限，建議提高P4P轉診照護獎勵，讓高風險患者及早進入腎臟專科評估，穩定後銜接回基層照護。

委員會副主委、成大醫院內科部副部主任宋俊明說，慢性腎臟病治療已逐步走向風險分層與個別化管理，健保制度應依據國際臨床指引與醫學實證，讓早期高風險患者能在適當時機接受腎臟保護治療。

衛福部醫福會副執行長林名男指出，家醫計畫應銜接CKD治療用藥給付，避免「有照護、無治療」。高醫附醫內科部長邱怡文提醒，醫療端仍需強化用藥教育與照護流程管理，讓腎臟照護SOP落實於第一線。

立法院厚生會副會長王正旭說，呼應健康台灣「降低不健康餘命」方向，應透過前端介入、精準照護與分級管理，協助患者延後或避免透析，讓國人活得更健康。

立法院厚生會秘書長廖偉翔表示，國健署應強化慢性腎臟病衛教、用藥安全與正確就醫觀念，提醒民眾重視健檢異常後追蹤。

陳柏同說，C肝防治已證明，國家級資源投入與跨部會整合可降低疾病負擔；面對慢性腎臟病，政府也應拿出同樣決心，將慢腎防治從末端透析支出轉向前端健康投資。

厚生會更提出三大訴求，訴求一是由統籌國家資源，成立「國家級腎病專案辦公室」，訴求二為提升用藥可近性，落實分級照護，訴求三是精準檢測、建立預警系統預警建立。