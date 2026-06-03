男性注意！只用嘴巴呼吸恐傷床上戰鬥力 醫揭鼻腔藏「天然威而鋼」

不少人以為張嘴呼吸只是單純鼻塞問題，但耳鼻喉科醫師張家豪提醒，長期用嘴巴呼吸不只可能影響睡眠品質，也可能間接牽動男性「戰鬥力」。

張家豪在臉書發文表示，人體鼻腔與副鼻竇，尤其是上頜竇，會分泌大量一氧化氮。當人透過鼻子呼吸時，這些一氧化氮會被帶入肺部，進一步幫助血管擴張、提升血氧飽和度。

張家豪續指，威而鋼的作用機轉，就是延長一氧化氮的作用；而從生理機制來看，勃起功能也高度仰賴血管內皮細胞釋放一氧化氮，進而活化cGMP（環磷酸鳥苷），使陰莖海綿體平滑肌放鬆，讓血液大量流入。

不過，若長期習慣用口呼吸，就會直接跳過鼻腔這個一氧化氮來源。張家豪表示，長期口呼吸可能使體內循環的一氧化氮濃度下降，進而影響全身血管舒張功能，也可能間接提高勃起功能障礙的風險。

他也提醒，若本身有長期鼻塞、過敏性鼻炎，導致不得不用嘴巴呼吸，或是同時伴隨嚴重打呼，與其盲目吃補品，不如先到耳鼻喉科檢查，找出鼻道阻塞原因，改善鼻呼吸問題，才是更根本的做法。