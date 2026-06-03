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天涼卻整顆頭濕掉！爆汗不等於代謝好 醫示警：2大系統出問題

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，異常爆汗可能是身體正在發出警訊。 示意圖／AI生成
醫師提醒，異常爆汗可能是身體正在發出警訊。 示意圖／AI生成

不少人以為流汗只是怕熱、體質問題，但若在天氣涼爽、沒有劇烈活動的情況下，仍突然大量冒汗，甚至整顆頭濕得像剛沖過水，就不能只當成「汗腺發達」。醫師提醒，異常爆汗可能是身體正在發出警訊，若長期反覆出現，建議進一步檢查心臟血糖等狀況

中醫師林川祥在《祝你健康》節目中分享，曾有一名高齡男性在秋冬時節、氣溫並不悶熱的時候來到門診，卻滿頭大汗，濕到像整顆頭剛泡過水。林川祥指出，這類情況已經不是一般流汗，而是「異常排汗」。

林川祥說明，異常大量流汗，可能與心臟功能或血糖控制不佳有關。若糖尿病控制不好，患者可能出現大量流汗、口渴、食慾增加等狀況；而從中醫角度來看，也有「汗為心之液」的說法，若心氣較虛，或心臟功能出現問題，水分就可能不斷向外排出，造成異常出汗。

此外，林川祥也提到，中醫有所謂「氣隨津脫」的觀念，汗屬於津液，流汗越多，體內的氣也會跟著消耗。因此運動後除了休息，也應盡快補充水分，並到陰涼處讓身體降溫。

事實上，台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮曾指出，不同部位出汗代表身體的健康警訊，例如臉部出汗可能心肝火旺；鼻子多汗則是肺氣不足，民眾可經由對照，檢視身體哪些部分需要加強保養。

．臉部多汗：可能會有長痘瘡、臉紅、心煩、失眠、食慾不佳等症狀，主因是「心肝火旺」；飲食上建議少吃辛辣、油炸的食物，並維持多喝水、作息正常的好習慣。

．鼻子多汗：可能是肺氣不足、免疫力低下，易被病毒侵襲；平時應多吃能「補氣」的食物，如山藥、百合、花生、白果、雪梨、杏仁。

．胸口多汗：心氣虛、心陰虛導致濡養心神的作用不足，可能會有面色蒼白的症狀，飲食上可用燕麥代替一部分主食。

．腋下多汗：可能是氣虛或缺乏鈣、鋅等礦物質；平時可多吃山藥、花生、桂圓、香菇、堅果、蝦子、牡蠣等補氣的食物。

中醫 心臟 血糖

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