聽新聞
0:00 / 0:00
中捷今早通勤尖峰突停駛 議會民進黨團批「半年內4次故障」要求徹查
台中捷運今（3）日上午7時23分無預警全線暫停營運，正值通勤尖峰時段，造成大量上班族與學生行程受阻。民進黨中市議會黨團批評，中捷不到半年發生4次故障事件，讓市民對大眾運輸的安全產生疑慮，要求徹查故障原因，並提出具體改善方案。
台中捷運北屯機廠今早7時23分發生號誌智慧型輸入輸出(SMIO)卡板異常狀況，造成綠線正線上、下行及機廠全區第三軌電力跳脫，全線列車行駛延誤。中捷公司經緊急派員處理，於7時44分排除狀況，全線恢復正常營運。
民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，中捷自去年12月底三天內接連兩起故障、今年3月21日再次故障，到今日故障停駛，不到半年發生4次故障事件，造成市民通勤不便，也讓人對大眾運輸的安全產生疑慮。
周永鴻提到，中捷作為台中最重要的軌道運輸系統，每天承載大量通勤族與一般市民的移動需求，要求中捷公司必須徹查故障原因，特別是備援保護機制為何失靈，提出具體可行的改善方案與時程，並向市民完整說明後續處理進度，建立故障發生後的資訊揭露機制，不能讓相同問題一再上演。
中捷公司指出，發生原因尚在查證中，受影響旅客可於7天內辦理退費服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。