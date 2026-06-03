中捷今早通勤尖峰突停駛 議會民進黨團批「半年內4次故障」要求徹查

台中捷運今（3）日上午7時23分無預警全線暫停營運，正值通勤尖峰時段，造成大量上班族與學生行程受阻。民進黨中市議會黨團批評，中捷不到半年發生4次故障事件，讓市民對大眾運輸的安全產生疑慮，要求徹查故障原因，並提出具體改善方案。

台中捷運北屯機廠今早7時23分發生號誌智慧型輸入輸出(SMIO)卡板異常狀況，造成綠線正線上、下行及機廠全區第三軌電力跳脫，全線列車行駛延誤。中捷公司經緊急派員處理，於7時44分排除狀況，全線恢復正常營運。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，中捷自去年12月底三天內接連兩起故障、今年3月21日再次故障，到今日故障停駛，不到半年發生4次故障事件，造成市民通勤不便，也讓人對大眾運輸的安全產生疑慮。

周永鴻提到，中捷作為台中最重要的軌道運輸系統，每天承載大量通勤族與一般市民的移動需求，要求中捷公司必須徹查故障原因，特別是備援保護機制為何失靈，提出具體可行的改善方案與時程，並向市民完整說明後續處理進度，建立故障發生後的資訊揭露機制，不能讓相同問題一再上演。

中捷公司指出，發生原因尚在查證中，受影響旅客可於7天內辦理退費服務。