夏天便當容易壞？專家曝保冷劑「正確擺法」 放錯細菌增3倍

夏天即將到來，氣溫逐漸升高，不少人購買生鮮食品、冰品、甜點，或是帶便當出門時，都會使用保冷劑，避免食物變質。不過，旅日作家「魚漿夫婦」分享一則貼文提醒，保冷劑的擺放位置其實大有學問，若放錯地方，反而會增加細菌繁殖風險，引發網友熱烈討論。

旅日作家魚漿夫婦在臉書分享一則X貼文，內容提到，夏天快到了，有帶便當出門習慣的人要特別注意，「放保冷劑時要放在上面」。該機構曾進行一項模擬實驗，測試「將用保鮮膜包好的飯糰放入保冷袋中」時，保冷劑擺放位置對細菌繁殖的影響。

實驗結果顯示，當「保冷劑放在下方」時，檢測出的細菌數量，是「保冷劑放在上方」時的3倍以上。

至於為什麼會出現這樣的差異，關鍵就在於冷空氣會往下沉的物理特性。當保冷劑放在「上方」時，散發出的冷空氣密度較大，會自然由上往下流動，進而包覆整個便當或飯糰，讓保冷袋內部較均勻維持低溫狀態，有助於抑制細菌滋生。

相反地，若將保冷劑放在「下方」，冷空氣多半只會停留在底部，便當上方的空氣與食物仍可能處在較高溫環境，反而成為細菌容易繁殖的溫床。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言討論，有人表示，這就是「熱對流的原理」，冷空氣往下、熱空氣往上，「如果放下面，就只會下面冷而已，但放在上面，就是從上冷到下」，也因此冷氣通常裝在高處、暖氣則多設在較低位置，「原因就是為了更好的熱對流」。

也有中醫師留言提醒，若要帶便當出門，最好在前一晚做好後就立刻放進冰箱冷藏，不要先放在室溫下等到變涼才冰，「沒有保冷劑也可以放一罐冰飲料和便當一起放在保冷袋裡面」。

此外，日媒「grape」曾訪問冰袋製作業者，業者也建議，若只使用一個冰袋或保冷劑，最好放在食物盒上方，因為冷空氣會由上往下流動，這樣最能有效冷卻食物，讓食物維持較均勻的低溫。若能使用多個保冷劑，除了放在上方，也可再放置於側邊，加強保冷效果。

業者也提醒，若保冷袋內還有多餘空間，可放入一條毛巾，減少冷空氣流失，讓袋內冷藏環境更穩定。若時間允許，也可以事先將保冷袋或冷藏袋放進冰箱預冷，等到出門前再取出裝食物，便能讓低溫狀態維持得更久。