嘗試人工生殖仍流產？研究曝女性「一種毛」可預測懷孕機率

平均每6對結婚夫妻，即有1對受不孕症困擾，雖已知子宮內膜異位症為不孕原因之一，卻不知機轉為何？中正大學校長蔡少正團隊最新研究發現，子宮內膜中不到5微米的「初級纖毛」，如細胞的「天線」，其長度及數量可用於預測著床機率，子宮內膜異位症患者因體內纖毛變短、數量減少，造成胚胎不適合著床，導致不孕。

試管嬰兒等生殖科技，雖可用於篩選出較為健康的胚胎，但胚胎著床與否，關鍵仍在母親子宮內環境是否已準備好，研究團隊發現，胚胎順利著重床關鍵因素，是子宮內膜基質細胞能否延伸出如天線的初級纖毛，這類纖毛會在女性排卵後第一周明顯增長，因具有前列腺素E2的受體蛋白EP4，可感知環境中前列腺素E2訊號，促使基質細胞「蛻膜化」，分化為適合著床的蛻膜細胞。

子宮內膜異位症為不孕症重要因素，患者約3至5成受不孕症困擾。蔡少正團隊發現，患者子宮環境中的轉化生長因子B1濃度增高，抑制初級纖毛形成，導致纖毛變短或數量減少，阻礙前述「蛻膜化」過程，導致子宮環境不適合胚胎著床，最終造成不孕。

成大生理學研究所博士後研究員侯奐慈指出，團隊在動物研究中發現，若使用抑轉化生長因子B1藥物，小鼠纖毛形成恢復，著床率增加約4成。

成大醫院婦產部生殖內分泌科主任吳孟興指出，臨床經驗發現，子宮內膜異位症患者，即是接受人工生殖胚胎移植，懷孕成功率仍遠低於同齡、不具子宮內膜異位症女性，這表示子宮是否蛻膜化，提升子宮接受胚胎的「容受性」為決定胚胎成功著床，順利懷孕的關鍵。

侯奐慈指出，許多準父母嘗試試管嬰兒多次，仍反覆流產，原因正與初級纖毛有關，其長度及數量可作為指標，用於預測使用試管嬰兒女性懷孕機率，準確率達8成。

蔡少正指出，纖毛長度4毫米開始婦女受孕機率提升，且愈長愈好；子宮內膜每1細胞只能長出1根纖毛，若密度達40%，成功受孕機率愈高，若低於20%則懷孕機率低，就像衛星訊號天線愈多，接收程度愈好。

吳孟興指出，這類檢測建議在植入人工生殖胚胎前一個月，於婦女排卵前5至7天，以抽血或子宮內膜切片方式進行分析。

這項研究結果，已於近期刊登於國際知名期刊「生物醫學科學期刊」（Journal of Biomedical Science）中。

中正大學校長蔡少正（左二）團隊最新研究發現，子宮內膜中不到5微米的「初級纖毛」，就像細胞的「天線」，其長度及數量可用於預測著床機率。記者林琮恩／攝影