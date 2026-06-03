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助乳癌病患遠離化療焦慮 醫師：基因檢測量身打造精準治療

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
43歲乳癌患者經乳房超音波及正子攝影檢查，確診為右側乳癌。圖／大千綜合醫院提供
43歲乳癌患者經乳房超音波及正子攝影檢查，確診為右側乳癌。圖／大千綜合醫院提供

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率之首，且近年呈現年輕化趨勢，讓許多女性談「癌」色變。大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，隨著醫療科技進步，化療已不再是所有乳癌病人的必經之路，透過「基因檢測」評估復發風險，部分早期乳癌病人不僅能獲得極佳預後，更有機會免除化學治療的副作用，真正落實「個人化精準醫療」。

陳以涵表示，一名43歲的李姓女子在確診右側乳癌後接受手術，病理報告顯示腫瘤大小僅0.7公分，但發現有一顆腋下淋巴出現轉移，過去這類情況往往會被建議接受化療以防萬一，但經分析病患的腫瘤特性屬於管腔A型（荷爾蒙接受體陽性、HER2陰性），患者進一步接受基因檢測，結果顯示為「低復發風險」。這意味著化學治療對病患降低復發的實質助益有限，最終患者只需服用抗荷爾蒙藥物，成功避開了化療帶來的身體負擔與外觀變化，目前定期追蹤狀況良好。

陳以涵解釋，乳癌的復發風險取決於多重因素，包括腫瘤大小與分期、淋巴轉移程度、癌細胞型態與分化度、免疫組織化學表現（如HER2、荷爾蒙接受體）、病人年齡等。其中「荷爾蒙陽性、HER2陰性」的病人，因腫瘤生長速度較慢，對化學治療的反應相對有限，反而是抗荷爾蒙藥物能顯著降低轉移機率，因此這類早期病人若經檢測評估為低風險，確實可考慮免除化療。

她強調，化療雖能殺死血液中肉眼不可見的游離癌細胞，但對身體及外觀（如掉髮、疲倦）的影響，往往是病人最恐懼的心理門檻。現今分子生物學發達，醫師能藉由分析癌細胞基因表現，精準評估化療的實質效益。

陳以涵指出，儘管基因檢測提供強大的數據支持，但必須提醒大家，乳癌是否復發受到眾多因子交互影響，檢測工具並非「百分之百保證不復發」。每名病人的身體狀況與生活品質需求不同，建議應與專業醫療團隊詳細討論，根據腫瘤分期與分子特性，共同制定出最適合自己的個人化治療計畫。最重要的是，定期接受乳房超音波或乳房攝影檢查，早期發現、早期治療，並運用智慧醫療科技輔助決策，乳癌病人依然能保有良好的生活品質，重拾健康人生。

個案中的乳癌病患同時發現腋下淋巴轉移，透過NGS基因檢測，確認為低復發風險，只需以藥物治療即可。圖／大千綜合醫院提供
個案中的乳癌病患同時發現腋下淋巴轉移，透過NGS基因檢測，確認為低復發風險，只需以藥物治療即可。圖／大千綜合醫院提供

陳以涵醫師表示，透過基因檢測評估，可幫助病人獲得良好的個人化精準醫療。圖／大千綜合醫院提供
陳以涵醫師表示，透過基因檢測評估，可幫助病人獲得良好的個人化精準醫療。圖／大千綜合醫院提供

乳癌 基因 化學

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