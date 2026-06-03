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結婚數劇減！去年北市結婚對數一口氣少掉2200對 近4成落在這個年齡層

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市戶政事務替民眾登記結婚，贈送禮物。圖／台北市民政局提供
北市戶政事務替民眾登記結婚，贈送禮物。圖／台北市民政局提供

台北市主計處今公布，115年1至4月，台北市結婚登記平均每日53人，較上年同期減少1成，另據北市民政局統計，去年1年，結婚登記少掉4474人，台北結婚人數大減，近4成落在30至34歲；兩性初婚年齡在35歲以上者占比均上升。

北市為倡導樂婚及家庭價值，持續舉辦各類單身聯誼、聯合婚禮等活動。依民政局統計，114年台北市結婚登記人數計2.2萬人，較113年2.6萬人減少4474人，減幅17.1%，其中初婚者計1.9萬人，占總登記人數8成6，且兩性初婚年齡近4成落在30至34歲。

主計處指出，若與104年比較，兩性初婚年齡在35歲以上者占比均上升，其中男性占38.6%、女性占28.8%，分別較104年增加8.2及10.9個百分點，顯示晚婚情形日益普遍。

另115年1至4月台北市結婚登記人數計6370人，平均每日53人，較上年同期7130人減少760人，減幅-10.7%。若以非本國籍配偶分析，115年1至4月台北市非本國籍配偶人數計741人，占全體結婚人數11.6%，其中男性315人、女性426人，分別較上年同期減少11人、-3.4%及60人、-12.3%。

此外，男性配偶以大陸及港澳地區占25.4%最多、美國占21.9%次之，女性配偶亦以大陸及港澳地區占48.1%居首、越南占17.1%次之，兩性非本國籍配偶均以大陸及港澳地區為主，非本國籍女性配偶較男性更集中於亞洲地區。

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