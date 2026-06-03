快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

好熱！醫示警高溫比低溫更致命：氣溫破35度心血管風險飆升

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
今天各地持續晴朗酷熱、紫外線強，醫師提醒，高溫對人體造成的危害比低溫更嚴重。本報資料照片
今天各地持續晴朗酷熱、紫外線強，醫師提醒，高溫對人體造成的危害比低溫更嚴重。本報資料照片

炎炎夏日，中央氣象署不斷發布高溫資訊，今天上午台南市飆升出38度極端高溫，有11個縣市為黃色燈號，氣溫亦達36度以上。國泰醫院心血管中心主冶醫師黃世炘提醒，高溫對人體造成的危害比低溫更嚴重，除了引發熱傷害，更增加心肌梗塞、中風、腎衰竭等風險。

衛福部統計，今年5月的熱傷害就診統計人次數總計413人次，相較去年5月的437人次雖為略少。但這二天的統計人數不斷增加。6月1日為13人次、6月2日共26人次，二天已累計39人次，民眾應加強防暑與熱傷害預防策略，掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」三要訣。

黃世炘表示，近年全球暖化加劇，極端高溫已成為重要公共衛生議題。國外研究發現，高溫對健康的衝擊遠超過一般人想像，每當環境溫度上升1℃，心血管疾病死亡風險約增加2%；若遇到強烈熱浪來襲，心血管相關死亡率可能增加二成。

黃世炘指出，高溫影響的不只是中暑，從心血管系統、呼吸系統到腎臟功能都可能受到衝擊。對於患有氣喘或慢性阻塞性肺病（COPD）的患者，高溫可能加重呼吸道負擔；大量流汗導致脫水，則可能進一步傷害腎功能。若核心體溫升高至40℃以上，更會演變成中暑，造成多重器官衰竭，甚至危及生命。

「高溫容易誘發心血管事件，與人體調節體溫的機制有關。」黃世炘說，當天氣炎熱時，皮膚及周邊血管會擴張以幫助散熱，同時大量流汗導致水分流失，若未及時補充水分，血液會變得較濃稠，增加血栓形成風險。

黃世炘強調，血栓若堵塞腦部血管，就可能造成腦中風；若堵塞冠狀動脈，則可能引發心肌梗塞。高溫誘發的心血管問題，對本身已有動脈硬化、高血壓、糖尿病等慢性疾病患者來說，風險更高。

「體溫上升還會增加心臟負荷。」黃世炘指出，當人體核心體溫每上升1℃，心跳速度便會加快，血壓則可能下降，心臟必須更加努力工作才能維持全身血液循環，對原本心血管功能較差的人來說，無疑是額外考驗。

氣溫達到多少度需要特別注意？黃世炘表示，不同地區居民對溫度的適應能力不同，以台灣而言，人體相對舒適且健康風險較低的環境溫度約在28至29℃。當氣溫升至35℃以上時，相關健康風險明顯增加，民眾應提高警覺。

雖然心臟科門診在夏季未必出現明顯就診潮，黃世炘強調，高溫造成的問題來得又快又急。相較於冬天血管收縮容易引發胸悶、血壓升高等症狀，高溫導致的中風、心肌梗塞或熱中暑，常在短時間內發生，甚至來不及預警。

面對盛夏高溫，黃世炘建議，上午10點至下午3點是一天中最炎熱時段，應盡量避免長時間待在戶外。必須外出時，應選擇陰涼處活動，並適時休息。最有效的降溫方式其實是空調，若身處無法使用冷氣的環境，可利用電風扇搭配噴水降溫，藉由水分蒸發帶走熱量，達到散熱效果。

補充水分同樣不可忽略，「不要等到口渴才喝水」，黃世炘說，應養成主動喝水習慣，當感到口渴時恐已出現輕度脫水。日常以白開水為主即可，必要時可適量補充含電解質飲品，但不建議以含糖飲料或酒精飲品取代水分。

高溫 心血管疾病 中暑

延伸閱讀

盛夏未到…嘉義高溫飆破37.7度 2水庫合計蓄水量跌破700萬噸

熬夜傷害心血管 補眠也難救

高溫範圍擴大！台南玉井飆39.1度 12縣市亮高溫燈號

今晴熱飆36度極端高溫 周五低氣壓通過南台灣 下周關注滯留鋒面威脅

相關新聞

嘗試人工生殖仍流產？研究曝女性「一種毛」可預測懷孕機率

平均每6對結婚夫妻，即有1對受不孕症困擾，雖已知子宮內膜異位症為不孕原因之一，卻不知機轉為何？中正大學校長蔡少正團隊最新研究發現，子宮內膜中不到5微米的「初級纖毛」，如細胞的「天線」，其長度及數量可用於預測著床機率，子宮內膜異位症患者因體內纖毛變短、數量減少，造成胚胎不適合著床，導致不孕。

病友家屬登聯合報頭版致謝北榮 院長陳威明回應了

台北榮總對病人的醫療服務無微不至，今天有病人家屬在本報頭版刊登感謝啟示，謝謝北榮對病患父親的照顧。其中，特別感謝高齡醫學中心主治醫師曾崧華、家庭醫學部主治醫師李易錚，仁心仁術對父親細心的照顧。

西門町又見天價水果？2杯竟收520元 大馬觀光客不滿PO網

台北市西門町峨眉街8號一處水果攤，被馬來西亞民眾爆，趁著聊天和外國觀光客未熟悉匯率，買了一杯鳳梨和一杯釋迦竟收520元，在網路上發文提醒民眾要留意。北市消保官表示，業者應充分揭露消費訊息，若有違反可處2萬以上、10萬以下罰鍰，後續將配合商業處不定期稽查。

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

交通部著手修法嚴懲毒駕，吸食毒品者不論是否駕車都會被吊照，外界質疑若從泰國等合法吸食大麻國家旅遊返台後，遭驗出毒品反應是否也要被吊照？交通部強調，吸毒就是違法，只要被檢驗出毒品反應就會被吊照，另也會研擬毒駕車輛處以「銷毀」的可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

1顆30元！苗栗看守所客家肉粽熱銷 今年預訂突破7萬顆

法務部矯正署推動「一監所一特色」，鼓勵矯正機關結合在地產業發展特色自營產品，苗栗看守所客家肉粽成為端午節熱銷商品，將高牆內的勞動力轉化為具生產力的社會資源，習得一技之長，看見轉變契機，為收容人鋪設一條通往重生的道路。

結婚數劇減！去年北市結婚對數一口氣少掉2200對 近4成落在這個年齡層

台北市主計處今公布，115年1至4月，台北市結婚登記平均每日53人，較上年同期減少1成，另據北市民政局統計，去年1年，結婚登記少掉4474人，台北結婚人數大減，近4成落在30至34歲；兩性初婚年齡在35歲以上者占比均上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。