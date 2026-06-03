好熱！醫示警高溫比低溫更致命：氣溫破35度心血管風險飆升

炎炎夏日，中央氣象署不斷發布高溫資訊，今天上午台南市飆升出38度極端高溫，有11個縣市為黃色燈號，氣溫亦達36度以上。國泰醫院心血管中心主冶醫師黃世炘提醒，高溫對人體造成的危害比低溫更嚴重，除了引發熱傷害，更增加心肌梗塞、中風、腎衰竭等風險。

衛福部統計，今年5月的熱傷害就診統計人次數總計413人次，相較去年5月的437人次雖為略少。但這二天的統計人數不斷增加。6月1日為13人次、6月2日共26人次，二天已累計39人次，民眾應加強防暑與熱傷害預防策略，掌握「保持涼爽、補充水分、提高警覺」三要訣。

黃世炘表示，近年全球暖化加劇，極端高溫已成為重要公共衛生議題。國外研究發現，高溫對健康的衝擊遠超過一般人想像，每當環境溫度上升1℃，心血管疾病死亡風險約增加2%；若遇到強烈熱浪來襲，心血管相關死亡率可能增加二成。

黃世炘指出，高溫影響的不只是中暑，從心血管系統、呼吸系統到腎臟功能都可能受到衝擊。對於患有氣喘或慢性阻塞性肺病（COPD）的患者，高溫可能加重呼吸道負擔；大量流汗導致脫水，則可能進一步傷害腎功能。若核心體溫升高至40℃以上，更會演變成中暑，造成多重器官衰竭，甚至危及生命。

「高溫容易誘發心血管事件，與人體調節體溫的機制有關。」黃世炘說，當天氣炎熱時，皮膚及周邊血管會擴張以幫助散熱，同時大量流汗導致水分流失，若未及時補充水分，血液會變得較濃稠，增加血栓形成風險。

黃世炘強調，血栓若堵塞腦部血管，就可能造成腦中風；若堵塞冠狀動脈，則可能引發心肌梗塞。高溫誘發的心血管問題，對本身已有動脈硬化、高血壓、糖尿病等慢性疾病患者來說，風險更高。

「體溫上升還會增加心臟負荷。」黃世炘指出，當人體核心體溫每上升1℃，心跳速度便會加快，血壓則可能下降，心臟必須更加努力工作才能維持全身血液循環，對原本心血管功能較差的人來說，無疑是額外考驗。

氣溫達到多少度需要特別注意？黃世炘表示，不同地區居民對溫度的適應能力不同，以台灣而言，人體相對舒適且健康風險較低的環境溫度約在28至29℃。當氣溫升至35℃以上時，相關健康風險明顯增加，民眾應提高警覺。

雖然心臟科門診在夏季未必出現明顯就診潮，黃世炘強調，高溫造成的問題來得又快又急。相較於冬天血管收縮容易引發胸悶、血壓升高等症狀，高溫導致的中風、心肌梗塞或熱中暑，常在短時間內發生，甚至來不及預警。

面對盛夏高溫，黃世炘建議，上午10點至下午3點是一天中最炎熱時段，應盡量避免長時間待在戶外。必須外出時，應選擇陰涼處活動，並適時休息。最有效的降溫方式其實是空調，若身處無法使用冷氣的環境，可利用電風扇搭配噴水降溫，藉由水分蒸發帶走熱量，達到散熱效果。

補充水分同樣不可忽略，「不要等到口渴才喝水」，黃世炘說，應養成主動喝水習慣，當感到口渴時恐已出現輕度脫水。日常以白開水為主即可，必要時可適量補充含電解質飲品，但不建議以含糖飲料或酒精飲品取代水分。