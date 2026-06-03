愛心香蕉送暖 嘉縣里長號召認購助蕉農讓弱勢族群吃到營養

嘉義高溫，正值香蕉盛產，供過於求價格低迷，眼見蕉農辛苦耕耘難有合理收益，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭透過臉書社群。協助蕉農行銷，獲得里民及善心人士熱烈響應認購，將滿滿愛心鮮採營養香蕉，送到弱勢族群手中。

楊石旭說，近期香蕉盛產，市場供給量大增，價格下滑，蕉農面臨沉重銷售壓力。他得知在台南種10公頃香蕉農民「阿洋」，因價格下跌叫苦，透過臉書行銷，讓消費者直接向農民購買，以行動支持農民。消息發布，獲得民眾熱情支持。有名不願具名善心女士一口氣認購20箱香蕉，每箱25台斤，將鮮果分享給需要的人。

楊石旭號召志工協助配送，分送聖心教養院、敏道家園及大同國小附設幼兒園，讓院生及孩童品嘗營養豐富香蕉。另，新竹旭唐建設李姓總經理，長期投入公益，響應認購一批香蕉，委由文化里辦公處轉贈弱勢家庭與社福機構。善心人士接力支持，不僅幫助農民紓解銷售壓力，也讓社會關懷力量擴散。

楊石旭指出，每當農產品盛產價格下跌，總能感受到網友民眾熱情相挺。這次香蕉認購不僅協助農民減輕負擔，也讓愛心物資送達有需要的角落，達到「幫助農民、照顧弱勢」雙重效益，讓社會充滿溫暖。

依據嘉市果菜市場拍賣行情統計，目前香蕉平均價格每公斤16元，換算每台斤不到10元，僅9.6元；台北果菜市場批發價每公斤約21.1元，約每台斤12元。地方人士認為，除民間自發性認購，需農政單位協助蕉農拓展通路，推動加工利用，加強行銷宣傳，才能有效穩定蕉價，保障農民收益，里長楊石旭愛心號召鄉親認購香蕉，為農產行銷與公益結合提供最佳示範。

嘉義高溫，正值香蕉盛產，供過於求價格低迷，眼見蕉農辛苦耕耘難有合理收益，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭（右）透過臉書社群。協助蕉農行銷，獲得里民及善心人士熱烈響應認購，將滿滿愛心鮮採營養香蕉，送到弱勢族群手中。圖／楊石旭提供