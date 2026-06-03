今晴熱飆36度極端高溫 周五低氣壓通過南台灣 下周關注滯留鋒面威脅

今天各地為晴時多雲天氣，僅午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨。天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，氣溫普遍炎熱，預測高溫普遍都有33至35度，且大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷更要留意36度或以上高溫機會，務必做好高溫防範措施，避免熱傷害。

明天隨著西南風水氣增多，各地雖仍時有陽光露臉，但林孝儒表示，整體雲量將增多，天氣也會稍轉不穩定。預測各地為多雲到陰天，午後配合熱力作用影響，容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，尤其山區一帶更需留意午後天氣變化。另一方面，轉為迎風面的南高屏地區整日也陸續有短暫陣雨機會，近期高溫現象可望略為趨緩。

林孝儒表示，周五至周六台灣持續受西南風影響，不過台灣附近也有低氣壓發展並通過南台灣、進入台灣東北部海域的可能，預測屆時水氣偏多，大氣環境也更不穩定，各地容易有短暫陣雨或雷雨，尤其午後時段更需留意局部較大雨勢及強陣風發生的可能。

周日雖然隨著低氣壓逐漸遠離台灣附近，整體降雨趨勢可望減緩，林孝儒表示，不過天氣型態仍與前幾天類似，各地普遍為多雲到局部陰天，午後受熱力作用影響，仍有短暫陣雨或雷雨機會。

林孝儒表示，整體而言，明天起至周末台灣附近大氣環境較不穩定，且水氣偏多，容易有降雨影響。初步來看，下周台灣附近將有滯留鋒面影響趨勢，可能維持數日不穩定天氣，降雨機會偏高；不過實際影響時段與降雨熱區，仍需視鋒面擺盪位置再作調整。未來若有外出或戶外活動安排，持續留意最新天氣資訊並備妥雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。