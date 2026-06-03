苗栗看守所客家肉粽熱銷 1顆30元今年預計要賣7萬顆

法務部矯正署推動「一監所一特色」，鼓勵矯正機關結合在地產業發展特色自營產品，苗栗看守所客家肉粽成為端午節熱銷商品，將高牆內的勞動力轉化為具生產力的社會資源，習得一技之長，看見轉變契機，為收容人鋪設一條通往重生的道路。

苗所指出，食品工場生產客家肉粽，堅持客家原味，製程食材採用台中新社香菇、國產新鮮豬腿肉，搭配菜脯與蝦米，加入獨門辛香料調味，今年維持1顆30元，預訂量將突破7萬顆，讓民眾平價享用過節。

一名參與製作的收容人分享，表示包粽子的過程需要極大的耐心，從洗葉、炒料到紮繩，每一道工序都不能馬虎，看著訂單這麼多，雖然累，但心裡很踏實，這是他第一次覺得自己做的東西能讓外面的人喜歡，也讓他對未來的路更有信心。

苗栗看守所所長江慶隆表示，苗所推動這項職業訓練計畫，初衷在於傳承與賦能，希望收容人在傳承並發揚在地客家美食文化的同時，更能透過紮實的職業訓練習得一技之身，當社會大眾的訂單化作肯定，收容人能從中感受到被需要的尊嚴，進而建立自信，有助於出所後順利復歸社會，不再重蹈覆轍。

端午節應節肉粽，苗栗看守所職業訓練成果客家肉粽年年熱銷，今年1顆30元，預計創紀錄7萬顆，食品工場收容人全力趕工供應，訂購洽詢電話037-327749。

苗栗看守所職業訓練成果客家肉粽年年熱銷，今年1顆30元，預計創紀錄7萬顆，食品工場收容人全力趕工供應。圖／苗栗看守所提供