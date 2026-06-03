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病友家屬登聯合報頭版致謝北榮 北榮院長陳威明回應了
台北榮總對病人的醫療服務無微不至，今天有病人家屬在本報頭版刊登感謝啟示，謝謝北榮對病患父親的照顧。其中，特別感謝高齡醫學中心主治醫師曾崧華、家庭醫學部主治醫師李易錚，仁心仁術對父親細心的照顧。
台北榮總院長陳威明表示，北榮是全國最早創立高齡醫學中心的醫院，至今已20多年，醫療團隊服務病人一直以來相當用心，並採用整合性醫療，病患不需要各科別跑來跑去，即使是末期病人，也都能尊嚴的獲得良好的醫療照顧，是北榮醫療服務的亮點之一。
台北榮總高級醫學中心於民國95年揭牌，至今已20年，有藉於榮民族群日益年邁，國家人口快速老化，高齡健康繁複，成立該中心促進醫養合一的國家政策，並從高齡醫學整合門診、跨領域的高齡醫學病房，提供病患最好的醫療照顧。
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