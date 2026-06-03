獨居長者若失聯破門陷兩難 專家籲建立社區互助網防憾事

新北市一名健康狀況不佳的獨居長者長期在外租屋，近來鄰居發現長輩多天都未出家門，經通報里長再通知社會局，因社工無法聯繫家人，再透過警方及鎖匠陪同破門，卻發現長者已在屋內身亡，讓在場人士徒增遺憾。

社會局三重社福中心督導陳盈君表示，通常要破門進入獨居長者須經多項準備，包括當里長通報時，須先確認了解長輩身體狀況，及先聯繫長者子女及親屬，若還是聯繫不上，評估恐有生命危急，才會透過警方及鎖匠破門進入。

陳盈君說，是否要強行破門進入獨居長者家中，確實面臨兩難局面，日前確實有社工在多方聯繫獨居長者家屬仍未果，最終通報警方，最後發現長者已過世的遺憾事件。近日也有社工訪視時得知生病長輩因無力開門，屋內傳出虛弱呻吟聲，經聯絡房東開門後趕緊將長者送醫。

陳盈君表示，獨居長者是否強行破門的評估準則是生命安全風險是否升高，若是面對健康長者通常就不主動破門，因過去就曾有社工因找警察及鎖匠開門，最終發現對方已回南部，事後還向里長等人求償的景況。

陳盈君說，社工去訪視的獨居長者，都是經脆弱家庭評估後才會做定期訪視，另對於亞健康的獨居長者，多半有長照居服員服務，平常也可透過居服員協助關懷，另也建議如果獨居長輩擔心安全，可申請安裝緊急救援系統，平日也可多與鄰里互動，建立互動網絡。

針對獨居長者社區防護網絡，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，獨老與外界的互動程度因人而異，關鍵在日常的人際網絡是否通暢。她強調，社區互助是安全的最後一道防線，但仍取決長者對社區協助的期待及自身是否主動參與，若平時與鄰里無互動，一旦失聯，社區也難以在第一時間察覺。

張淑卿觀察，不同年齡層的獨居長者對隱私權有顯著差異，如剛退休的65歲至70歲長者，對個人隱私要求高，80歲以上的高齡長者因過去習慣農業社會門戶大開的鄰里氛圍，對人際界線較為模糊。不過她認為，即便為了安全保障的必要性，公眾仍須維護獨老個人隱私。

至於長者一旦失聯是否應採取「破門」等緊急措施？張淑卿表示，這必須回歸高齡者對外的授權程度。實務上，有長者因建立深厚信任，會主動將家中鑰匙交付鄰居或居家照顧服務員，也有獨居者透過日常互動建立安全網，如每天固定買早餐給大樓管理員，一旦某日未現身，管理員便心生警覺，這類日常的互動，正是對獨居者自身安全的準備。