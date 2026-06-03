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西門町又見天價水果？2杯竟收520元 大馬觀光客不滿PO網

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
西門町某現切水果攤商，又傳出高價賣觀光客爭議，圖為示意圖。本報資料照片
西門町某現切水果攤商，又傳出高價賣觀光客爭議，圖為示意圖。本報資料照片

台北市西門町峨眉街8號一處水果攤，被馬來西亞民眾爆，趁著聊天和外國觀光客未熟悉匯率，買了一杯鳳梨和一杯釋迦竟收520元，在網路上發文提醒民眾要留意。北市消保官表示，業者應充分揭露消費訊息，若有違反可處2萬以上、10萬以下罰鍰，後續將配合商業處不定期稽查。

一位民眾在Threads上發文，和媽媽到台北西門町阿宗麵線隔壁水果攤買水果，攤販知道他們是馬來西亞人後熱情攀談，媽媽也拿了一杯鳳梨、一杯紅毛榴槤（釋迦），手上準備好了1000元台幣，但因為邊聊天加上還未熟悉物價和匯率，就被對方收了520元台幣。

該民眾表示，當下沒有反應過來，直到後面愈想愈不對，「換算馬幣接近RM70。」然後去看了其他水果攤，大約份量也只要50元到60元台幣，於是回去店家詢問為什麼和其他店家價格不同，沒想到老闆回說，50元的那些吃了會拉肚子。

該民眾說，現場向執勤警察反映，但警察說已經完成付款交易，如果現場沒有價格爭議或證據，確實很難處理。她只好默默認了，發這篇文章是當作學費，也提醒接下來要去西門町的朋友注意。

對此，北市主任消保官林傳健說，業者就其所販售的商品，應充分揭露重要消費資訊，如單價、份量等，以供消費者判斷是否與其完成交易。如有違反，經通知限期改正拒不改正者，得處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

他說，業者應本於誠實信用原則經營，完整標示商品價格與計費方式，以維護市場交易秩序與觀光客的信賴。另消保官呼籲消費者，於選購商品或接受服務前，務必主動詢問並確認價格與內容，並妥善保留交易憑證，以維護自身權益。

法務局說，後續如肇生消費爭議，可向各縣市政府提起申訴。後續北市消保官將配合北市商業處規畫，不定期至西門町商圈店家抽查是否有明確標價。

貼文連結：

觀光 西門町 馬來西亞

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