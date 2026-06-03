快訊

政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

聽新聞
0:00 / 0:00

福伯、雅勝接連停工…北部肉牛屠宰停擺 溫體牛餐廳緊急南部調貨

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
北部溫體牛肉業者擔憂，目前只能在中南部屠宰，恐讓漲聲響起。記者黃仲裕／攝影
北部溫體牛肉業者擔憂，目前只能在中南部屠宰，恐讓漲聲響起。記者黃仲裕／攝影

位於新北市泰山區中港南路的「福伯食品有限公司」，今年3月遭檢舉私設專管排放屠宰牛隻後產生的廢血水，新北市環保局獲報到場，勒令業者停工。福伯食品供應北市環南市場、雙北多家溫體牛餐廳，衝擊不小，新北板橋一家溫體牛餐廳說，近期改從嘉義供貨，解燃眉之急。

我國肉牛產業因規模有限，中部以北只有新北市福伯食品有限公司、桃園雅勝冷凍食品公司兩家核准屠宰牛隻，福伯、雅勝從今年3月起，就因違反相關規定，陸續停工，導致北部從5月初至今就沒有任何一條肉牛屠宰場，急得業者直跳腳，近期將成立自救會，呼籲政府盡速重啟北部屠宰線，並建置公有屠宰場，保障產業需求。

新莊「饗牛二館」專賣鮮牛火鍋，余姓業者說，因為有合作的牧場在嘉義，店內溫體牛肉來源是從嘉義屠宰完成才送到新北，此波暫不受衝擊，但同行的供應鏈通常與福伯有關，福伯食品鋪貨範圍很廣，近期環南市場肉舖、溫體牛餐廳紛紛改採南部供貨，短期還能應變，長遠來看還是要盡快恢復，才能確保供貨品質穩定。

余姓業者表示，溫體牛肉的鮮甜度不是冷凍牛肉可以取代的，飼料漲價、運輸成本上升，都讓溫體牛肉價格愈來高，這波許多雙北餐廳業者改採南部供貨，營運不至於斷炊，但運輸里程較長，可能影響食材供應時間，這些都是要調節應變的環節。

新北市府表示，福伯食品必須改善設施符合環保局規定才能申請復業，屠宰場的管理在農業部，業者申請復業後，農業局會再幫忙轉給中央審核。

餐廳 嘉義 雙北

延伸閱讀

北部肉牛屠宰停擺 牛肉攤商：快沒貨賣了

北部肉牛屠宰停擺27天 業者叫苦

好食好事首度參展InnoVEX AI 切入門市管理與食材採購

立委攜手高樹農會 推廣「蕉心好芋到」

相關新聞

中捷通勤尖峰突停駛！7時23分全線癱瘓 今年已2度出包

台中捷運今（3）日上午7時23分無預警全線暫停營運，正值通勤尖峰時段，造成大量上班族與學生行程受阻。

影／基隆火車站一早號誌故障 南下北上多列車誤點通勤族跳腳

基隆火車站與三坑站間的成功橋下平交道今天上午7點多，因號誌故障，造成基隆站上班尖峰時段，北上、南下多班列車誤點，列車延誤18分鐘不等，直到上午8點多才陸續恢復中。不少通勤民眾急得跳腳，直說怎麼突然又大誤點，有不少人為趕上班時間，改去國光客運恐站搭國道客運往台北。

南部終於要下雨了 粉專曝南海低壓明起通過台灣 下周滯留鋒影響更顯著

目前南海季風低壓正逐漸發展中，在副熱帶高壓導引下，將朝東北移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲數值模式模擬，這個系統將在明天至周六午前期間，通過台灣南部、恆春半島或巴士海峽，之後進入台灣東部海域，並持續往東北方向移動。

周五開啟降雨模式 賈新興示警台中以南：下周低壓帶+西南季風致強風雨

周五起開啟降雨模式，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周一至下周五低壓帶加上偏強西南風影響最關鍵，各地天氣不穩定，局部陣雨雷雨伴強陣風，台中以南局部較大雨勢，特別注意安全。下周六至17日，持續觀察低壓帶・偏強西南風，降雨型態維持。

西門町又見天價水果？2杯竟收520元 大馬觀光客不滿PO網

台北市西門町峨眉街8號一處水果攤，被馬來西亞民眾爆，趁著聊天和外國觀光客未熟悉匯率，買了一杯鳳梨和一杯釋迦竟收520元，在網路上發文提醒民眾要留意。北市消保官表示，業者應充分揭露消費訊息，若有違反可處2萬以上、10萬以下罰鍰，後續將配合商業處不定期稽查。

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

交通部著手修法嚴懲毒駕，吸食毒品者不論是否駕車都會被吊照，外界質疑若從泰國等合法吸食大麻國家旅遊返台後，遭驗出毒品反應是否也要被吊照？交通部強調，吸毒就是違法，只要被檢驗出毒品反應就會被吊照，另也會研擬毒駕車輛處以「銷毀」的可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。