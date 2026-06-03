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福伯、雅勝接連停工…北部肉牛屠宰停擺 溫體牛餐廳緊急南部調貨
位於新北市泰山區中港南路的「福伯食品有限公司」，今年3月遭檢舉私設專管排放屠宰牛隻後產生的廢血水，新北市環保局獲報到場，勒令業者停工。福伯食品供應北市環南市場、雙北多家溫體牛餐廳，衝擊不小，新北板橋一家溫體牛餐廳說，近期改從嘉義供貨，解燃眉之急。
我國肉牛產業因規模有限，中部以北只有新北市福伯食品有限公司、桃園雅勝冷凍食品公司兩家核准屠宰牛隻，福伯、雅勝從今年3月起，就因違反相關規定，陸續停工，導致北部從5月初至今就沒有任何一條肉牛屠宰場，急得業者直跳腳，近期將成立自救會，呼籲政府盡速重啟北部屠宰線，並建置公有屠宰場，保障產業需求。
新莊「饗牛二館」專賣鮮牛火鍋，余姓業者說，因為有合作的牧場在嘉義，店內溫體牛肉來源是從嘉義屠宰完成才送到新北，此波暫不受衝擊，但同行的供應鏈通常與福伯有關，福伯食品鋪貨範圍很廣，近期環南市場肉舖、溫體牛餐廳紛紛改採南部供貨，短期還能應變，長遠來看還是要盡快恢復，才能確保供貨品質穩定。
余姓業者表示，溫體牛肉的鮮甜度不是冷凍牛肉可以取代的，飼料漲價、運輸成本上升，都讓溫體牛肉價格愈來高，這波許多雙北餐廳業者改採南部供貨，營運不至於斷炊，但運輸里程較長，可能影響食材供應時間，這些都是要調節應變的環節。
新北市府表示，福伯食品必須改善設施符合環保局規定才能申請復業，屠宰場的管理在農業部，業者申請復業後，農業局會再幫忙轉給中央審核。
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