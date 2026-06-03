國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

交通部著手修法嚴懲毒駕，吸食毒品者不論是否駕車都會被吊照，外界質疑若從泰國等合法吸食大麻國家旅遊返台後，遭驗出毒品反應是否也要被吊照？交通部強調，吸毒就是違法，只要被檢驗出毒品反應就會被吊照，另也會研擬毒駕車輛處以「銷毀」的可行性，避免吸毒者再有機會駕車。

毒駕事件飆升，交通部擬修正「道路交通管理處罰條例」，毒駕罰則從現行的吊扣駕照1至2年，加重為吊銷駕照且3年不得再考；施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，也將吊銷其駕照並限制重新考領，施用第三級、第四級毒品者則吊扣其駕駛執照。

另外，不論毒駕或其他原因造成開車致死事故，若法官以「刑法」處肇事駕駛人有期徒刑卻未有罰金，交通部可依「行政法」處以罰金；若依刑法懲處含有罰金，行政法不會重複課罰金，但可依肇事情況吊扣或吊銷駕照，甚至沒入車輛。

交通部長陳世凱更說，針對汽車毒駕初犯罰款將從3萬元提高至12萬元，機車毒駕從1.5萬元提高至9萬元，且未來可以累加處罰，沒有上限，另乘客知情下可連坐罰1.5萬元，相關修法會在今年6月送行政院進行修法程序，之後再轉立法院進行立法程序，走完程序將即刻執行，目標年底前上路。

陳世凱強調，只要確定有吸毒情形，即便沒有駕車，駕照的吊銷與吊扣也都會執行。但外界質疑，若在泰國、加拿大等可合法吸食大麻的國家嘗試吸食，由於大麻會在體內殘留3至7天，旅遊返台後，在半衰期內被驗出毒品反應而遭吊照，是否過於嚴厲？

交通部主秘沈慧虹表示，民眾在國外應遵守當地法令，在台灣也不能違反台灣的法令。在台灣吸毒就是違法，民眾就不該吸毒、不該做犯法的事情。

沈慧虹強調，交通部修法的原意就是要積極打擊毒駕，而吸毒本身就是犯法的行為，吸了毒還去開車，車輛就有可能變成殺人工具，在這種情況下，交通部修法的罰則其實就不會很重，至少可以嚇阻很多人不要毒駕。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯說，很多行為在國外是合法，但在台灣不見得可以，既然在台灣就要遵守台灣的法律。針對毒駕修法的預防性吊扣吊銷駕照，就是要求吸毒者不可以開車，且須經一定程序才能重新考照；只要被警察機關攔查發現有毒品反應，就適用預防性吊扣吊銷駕照。

然而，刑法第5條第8款但書規定，在中華民國領域外施用毒品，中華民國刑法無法處罰，外界質疑刑法與交通部針對毒駕修正的「道路交通管理處罰條例」規定恐有抵觸。

趙晉緯說，刑法屬於刑事法，道交處罰條例屬於行政法，各有各的適用範圍及對象，因此執法上並無衝突，並重申只要在台灣吸毒就是違法，所以民眾不管是否是在外國施用毒品，只要在台灣被驗出，除非警察機關能夠確認是在國外施用，否則仍適用預防性吊扣吊銷駕照處理。

針對通報程序，趙晉緯表示，警察機關在攔查時發現駕駛有毒品反應，開單後就會介接警政系統的自動化通報，目前酒駕、毒駕都適用於介接系統，一但介接警政系統通報後，不論是否於國外吸毒，都會被吊照。

但趙晉緯也坦言，吸毒未駕車者尚未納入介接系統，因此仍有上訴空間，警方確認民眾是在國內吸毒，就不會通報交通部，該民眾也就不會被吊照，之後也會將此情況納入介接系統，未來都會自動化通報處理。

另外，不少民眾指出，毒駕者根本不在乎相關罰則，交通部吊照、加重罰金或沒入車輛的做法根本治標不治本，吸毒者就算吊照，只要有車仍會無照駕駛，認為應再加重懲處，只要發現毒駕就銷毀車輛，不論毒駕者是否為車主。對此，趙晉緯說，會研議其可行性。

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