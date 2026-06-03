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南肉北送…北部肉牛屠宰停擺 業者叫苦：變貴還沒有過去新鮮

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中部以北核准屠宰牛隻業者，因違反相關規定等因素，陸續停工。北部消費端業者叫苦連天。示意圖。本報資料照片
中部以北核准屠宰牛隻業者，因違反相關規定等因素，陸續停工。北部消費端業者叫苦連天。示意圖。本報資料照片

我國肉牛產業規模有限，中部以北核准屠宰牛隻業者，因違反相關規定等因素，陸續停工。北部消費端業者叫苦連天，牛肉攤商坦言，這次受到北部溫體牛屠宰線停擺，真的影響到第一線消費端的供貨，據他了解，現也造成中南部屠宰線也壅塞，因要運送北上路程多了三、四小時，肉品鮮度也差了很多。

「影響供貨真的蠻嚴重！每天能賣的量，很吃緊。」牛肉攤商業者王銓國說，以他的店為例，近期的確受北部屠宰線影響，變成少屠宰一天，平均每天溫體牛供應足足少了兩成左右，也正因為運輸成本，加上量少，不僅品質沒有過去新鮮，價格每斤也貴了一、二十元，對業者來說，真的是蠻無奈。

有不具名業者透露，北部的屠宰商像一盤散沙，甚至防檢署儘管知道有這樣的情形，但好像也不想幫忙解決，他認為，應該政府是要輔導北部的屠宰業者，將汙水等問題處理好，而不是讓業者自己必須到中部，雲林屠宰，再送到北部消費，包括品質保鮮、成本等，其實都是很大問題，整個供應鏈就會失衡。

北市知名牛肉料理店家則表示，目前供貨的廠商都有正常供貨，近期並沒有出現供貨的問題，直言根本不知有北部屠宰線有出現缺口。

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